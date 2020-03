Coronavirus påvirker også Volleyligaen

Onsdag aften skulle VK Vestsjællands kvinder ellers have mødt ASV Elite hjemme i Korsørhallen, men i stedet kan de to hold gå på meget tidlig sommerferie.

»Alle kampe i placeringsslutspillet suspenderes og afgøres dermed ikke for sæsonen 19/20. Ligeledes er reglen om, at en femteplads i placeringsslutspillet udløser en 4. seedning i næste sæsons landspokalturnering, midlertidig suspenderet, indtil der bliver truffet en endelig afgørelse omkring dette«, skriver forbundet på volleyball.dk.

- Vi kan ikke forudse, hvordan smittespredningen af coronavirus i Danmark udvikler sig over det næste stykke tid. Men det er ikke urealistisk, at vi kan komme til at stå i en situation, hvor det ikke er forsvarligt at gennemføre en finaleserie. Derfor har vi valgt at fremskynde medaljespillet, så vi forhåbentlig kan få kåret sæsonens Danmarksmestre. Samtidig suspenderer vi placeringsslutspillet, da vi således kan formindske risikoen for smittespredning, siger han.