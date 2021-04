Mette Poulsen (til venstre) og Alexadra Bøje har haft en stresset optakt til EM i denne uge. Foto: Badmintonphoto/Badminton Danmark Foto: Erika Sawauchi/Erika Sawauchi/Badmintonphoto

Corona-tilfælde påvirker mentalt

26. april 2021

Danmark har fået en uheldig optakt til EM i badminton, der begynder tirsdag i ukrainske Kiev. Få døgn før den prestigefyldte turneringen har herredouble-spilleren Joel Eipe testet positivt for covid-19. Dermed må den 24-årige badmintonspiller sammen med makkeren Rasmus Kjær se i øjnene, at de ikke kommer i aktion.

Allerede på åbningsdagen skal lokale Mette Poulsen fra Næstved i aktion, og den 27-årige sydsjællænder indrømmer, at den positive test i truppen både skaber stor frygt og giver anledning til stress.

- Det har fået den betydning, at Badminton Danmark og landstrænerne har skærpet tingene endnu mere for os. Vi har fået faste træningsgrupper, hvor vi skal stå på side med den samme person under hele træningen. Jeg har fået Alexandra (Alexandra Bøje, red) og Julie Dawall, da jeg bor og spiller sammen med Alex, og jeg har Julie som nærkontakt, da vi har siddet sammen på flyene hertil. Så har vi også ladet være med at besøge hinanden på kryds og tværs, og for vores egen skyld har det resulteret i, at vi skal testes endnu engang i morgen tidlig, siger Mette Poulsen.

Stressende optakt Det er ikke første gang, at den tidligere dobbelte danmarksmester i damesingle er en del af Danmarks trup, hvor et corona-tilfælde rammer. I marts var Mette Poulsen nemlig med til All England, hvor assistenttræner Thomas Stavngaard kort før turneringen blev testet positiv.

Den uheldige optakt har dog alligevel haft en indvirkning på hele stemningen i truppen, og Mette Poulsen indrømmer da også, at det har sat mentale spor.

- Det er megastressende, at vi igen løber ind i sådan en situation. Der er tre andre spillere, som har været i mere nærkontakt med ham, som ikke har været en del af vores træninger de sidste par dage. Det er svært at slappe af og være rolig, når de her situationer opstår. Fokusset bliver på alt andet, end det vi er her for, og det påvirker os alle sammen, siger den nuværende Skovshoved-spiller, der tidligere har optrådt for Skælskør.

I forvejen er badmintonspillerne, der deltager ved EM, pålagt strenge restriktioner og skal indordne sig efter en masse regler, og netop dette kan være hårdt, når man er afsted over en længere periode.

- Generelt kan alene det at være afsted så længe være hårdt. Vi er i forvejen isoleret med, hvad vi kan og må, og når der så sker et corona-tilfælde iblandt os, så rammer det bare mentalt. Jeg spiller i klub med både Joel (Joel Eipe, red) og Rasmus (Rasmus Kjær), men det er lige meget, hvem det rammer. Man føler med dem uanset hvad. Når panikken rammer andre, er det svært ikke at tvivle selv, siger Mette Poulsen.

Uændret målsætning Ambitionerne for Mette Poulsen og makkeren Alexandra Bøje har dog ikke ændret sig. Målet er stadig at kunne hænge metal om halsen, når turneringen afsluttes 2. maj.

Mette Poulsen føler sig også ovenpå til trods for den stressende optakt, og derfor forventer hun, at der kommer lidt mere ro på i de næste dage, hvor fokus kan være 100 procent rettet mod spillet på banen.

- Jeg føler mig sund og rask. I princippet har vi klaret vores tests, da vi alle fik en lyntest i morges (mandag, red). Så nu skal vi bare have klaret den i morgen tidlig. Vi har trænet siden i går, så vi har haft okay forberedelser. Forventningerne er de samme, men Alexandra og jeg snakkede om i går, at vi er glade, hvis vi bare kommer i kamp. Når alle forhåbentlig klarer testen, er jeg sikker på, at der kommer mere ro på i truppen, så vi virkelig kan begynde at forberede os på det, vi er her for, lyder det fra den lokale badmintonspiller fra Næstved.

Mette Poulsen og Alexandra Bøje er sjetteseedet ved EM. Parret skal første gang i aktion tirsdag, hvor de står over for Anastasiya Cherniavskaya og Alesia Zaitsava fra Hviderusland.