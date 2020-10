Team FOG Næstved må udskyde torsdagens kamp mod Randers Cimbria, fordi alle i Team FOG-lejren skal testes for corona som følge af den seneste kamp mod Bakken, der har fået konstateret et corona-tilfælde i truppen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Team FOG-kamp udskydes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Team FOG-kamp udskydes

Sport Sjællandske - 27. oktober 2020 kl. 16:59 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Det måtte komme før eller siden, så der ikke decideret tale om noget chok for Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen, da han over telefonen kan meddele, at torsdagens ligakamp mod Randers Cimbria er udsat. Årsag: Corona.

Det er nu ikke fordi en af Team FOG Næstveds spillere er testet positiv for corona. Ej heller en ditto fra Randers, men lørdag spillede Team FOG Næstved ude mod Bakken Bears, og det har siden vist sig, at en af Bakken-spillerne er testet positiv for COVID-19.

Det betyder, at alle i Team FOG Næstved-lejren nu skal testes, før man atter kan spille kamp eller for den sags skyld træne.

- Det er bare sådan det må være. Jeg har jo tænkt tanken, at vi kunne løbe ind i den her situation før eller siden, så i første omgang tager vi det roligt og afventer testresultaterne, siger Andreas Larsen.

Basketligaen er en af de ligaer, der fra myndighedernes side har fået lov til at spille videre for uformindsket styrke. Det betyder også, at man må have op til 500 mennesker samlet i hallen, når der spilles kampe. Rent praktisk ville alle billetholdere til torsdagens kamp få besked, og så kan de få en ny billet, når kampen finder sted på et senere tidspunkt.

Hvornår det bliver, er endnu ikke fastlagt, men i første omgang er Andreas Larsen og Team FOG Næstved ikke presset i forhold til at få kampen afviklet hurtigst muligt.

- Det gode i den her situation er, at vi kun lige er gået i gang med grundspillet, så vi har god tid til at finde en ny dato. Der er masser af huller i kalenderen, så det skal vi nok løse. Det havde været mere udfordrende, hvis vi var midt i et slutspilsprogram, der ikke på samme måde kan tåle en udskydelse af en kamp, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved har op til denne sæson lanceret et større katalog med sponsorarrangementer, hvor man blandt andet har hyret kunstnere til at komme og levere musikalsk underholdning for de indbudte sponsorer, men til alt held for Team FOG Næstved-organisationen, så er torsdagens kamp ikke en af dem, hvor man har et stort sponsorarrangement linet op.

- Lige nu gør det da situationen og opgaverne lidt mindre overskuelig for os, for vi skal trods alt ikke aflyse et stort arrangement, siger Andreas Larsen, der krydser fingre for, at ingen i Team FOG Næstved har båret corona med hjem til Sydsjælland efter lørdagens kamp.

- Vi håber, at alle svar kommer tilbage negative, så vi kan genoptage træningen, og det således kun er den her ene kamp, som vi må udskyde, siger Andreas Larsen.

Klubberne i basketligaen har inden denne sæson givet håndslag på, at man vil gøre alt, hvad man kan for at få afviklet ligaen, da det vil have store økonomiske konsekvenser for klubberne, hvis man for andet år i træk ikke kan færdigspille en ligasæson. Derfor kan det eventuelt komme på tale at spille med færre spillere, hvis ikke alle i truppen er clearet til at spille en kamp.