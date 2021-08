Christophersen har en vis andel i Axelsens guld

- Han spiller så godt. Hans lige smash »round-a-head« har jeg ikke set magen før. De lå perfekt i Long's forhånd. Men jeg føler, at det har givet os alle et boost, at der har været så meget kvalitet på træningen i Brøndby. Jeg er normalt ikke på elitecentret til hver dag, men Kenneth Jonassen (landstræner, red.) har sagt, at jeg er velkommen til at fortsætte med at træne med. Jeg håber, at det for mig og mine medspillere også giver et boost og endnu mere sult, når vi ser Viktor vinde. Jeg håber på lidt mere fokus på badminton og måske hjælp og støtte nu, siger Mads Christophersen.