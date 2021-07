Line Christophersen er godt i gang med at etablere sig på verdensranglisten, hvor hun har spillet sig op som nummer 27. Foto: SaarLorLux Open

Send til din ven. X Artiklen: Christoffersen får lov at snuse lidt til OL Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Christoffersen får lov at snuse lidt til OL

Sport Sjællandske - 03. juli 2021 kl. 07:25 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Torsdag 8. juli bliver der trukket lod til OL-turneringen i badminton, og indtil da har Line Christophersen fra Dianalund stadig en teoretisk chance for at komme med.

Badminton Danmark har nemlig udtaget den danske mester i damesingle som reserve for førstevalget Mia Blichfeldt.

Men selv om vestsjællænderen må nøjes med den tjans, så rejser hun alligevel med resten af OL-holdet til Japan lørdag 17. juli.

Gentofte-spilleren Line Christophersen og Viktor Svendsen fra Vendyssel er nemlig begge udvalgt til at tage med som sparringspartnere for OL-deltagerne.

- Line er et af vore største talenter, og nu får hun lov til og lugte og smage OL, så hun bedre kan forstå, hvad det er for en størrelse, siger cheflandstræner Kenneth Jonassen.

- Hun skal gerne få den tanke, at om tre år, er det hende, der står der. Det metode er vi lykkedes med tidligere. For fem år siden var Mathias Christiansen med som sparringspartner, og tidligere var Jan Ø. Jørgensen med som sparring for Peter Gade og mig selv, siger Jonassen.

Line Christophersen glæder sig da også til at få lidt af OL ind under huden.

- Det bliver sjovt at prøve at snuse lidt til det, selv om vi jo stadig ikke helt ved, hvor meget vi får mulighed for at opleve, siger Line Christophersen, der netop har holdt en lille ferie fra landsholdstræningen i Brøndby.

Fra starten af denne uge var hun dog tilbage på træningsbanen for fuld drøn.

- Lige nu er der større fokus på Mia, der har været skadet og først nu kan træne rigtig hårdt. Men jeg kører jo også selv på - som jeg plejer, siger Line Christophersen, der er glad for, at forbundets sportslige ledelse har valgt hende som nummer to i rækken.

- Jeg lærer helt sikkert noget af hele processen. Og så er det jo en kæmpe anerkendelse, at jeg får lov at komme med derud, siger Line Christophersen.

Så snart OL-turneringen begynder er vestsjællænderens arbejde dog fuldført, og så rejser hun hjem igen. Til mere træning.

Allerede i august er det både Denmark Masters og danske mesterskaber i Esbjerg - og DM er højt prioriteret hos den forsvarende mester.

- Det er jo altid sjovt at se, om mankan gøre det lige så godt igen, siger Line Christophersen.

Også internationalt har den 21-årige dansker gjort det godt. I 2021 er det blandt andet blevet til finalepladser ved både EM, Spain Masters og Orleans Masters samt debut i All England. Og så var hun med til at genvinde EM-titlen for hold i Finland i februar.

Siden dengang har Line Christophersen forbedret sin placering på verdensranglisten fra nummer 50 til nummer 27, og dermed har hun mulighed for at deltage i alle de store turneringer på World Touren.

Mia Blichfeldt er dog stadig Danmarks bedste damesingle på BWF's rangliste med en 12.-plads.