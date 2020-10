Canadier må rejse hjem

- Jeg vil sige tak til alle for hvor inkluderende og venlige I har været, og fået mig til at føle mig som en del af fællesskabet, skriver Samuel Kloke.

Tilbage i VK Vestsjælland ærgrer træner Rolf Meegdes sig godt og grundigt over at skulle undvære Samuel Kloke.

- Det er bestemt irriterende at skulle undvære ham. Jeg vil jo gerne have to hævere, som udfordrer hinanden. I kampene skal vi nok klare os indtil videre, men det betyder meget til træning, at han ikke er her, siger Rolf Meegdes.