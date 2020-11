Caljouw tabte til Junior

Mark Caljouw fra Badmintonliga-klubben Team Skælskør vandt sine to første internationale kampe mod Toma Junior Popov fra Frankrig, men det blev ikke til alle gode gange tre for hollænderen.

Popov kom foran 19-18, men så tog Skælskør-spilleren tre point på stribe og fremtvangt et tredje sæt.

Her fulgtes de to finalister ad til 13-13, inden franskmanden til sidst fik udbytte af sin stærke offensiv - og gode evne til at trække tiden mellem duellerne og få frisk luft i lungerne.