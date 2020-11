Se billedserie Majken Nørregaard (th) og Herlufsholms nu tidligere fodboldkvinder spiller ikke meget fodbold for tiden. Men bolden er konstant en slags »gulerod«, som de altid løber efter, og den gulerod kunne ligge hos Næstved IF, hvis parterne vil og kan blive enige. Foto: Anders Ole Olsen

Bysamarbejde er interessant

Sport Sjællandske - 10. november 2020 Af John Ringstrøm

Det var noget af en bombe, der sprang i slutningen af sidste uge, da først Herlufsholms cheftræner for klubbens bedste kvinder, Thomas Rune, sagde op og samtlige af hans spillere dernæst meldte sig ud af klubben.

Årsagen er uenighed med Herlufsholm Fodbolds bestyrelse, og hvis ikke de to parter kommer tilbage og finder en fælles løsning om at fortsætte, er det slut med kvindefodbold på topplan i Næstved Kommune.

Der er dog også et par andre muligheder, og én af dem kunne være at lade holdet fortsætte under naboklubben Næstved IFs vinger.

- Uden at kende til sagen mellem Herlufsholms bestyrelse, træneren og pigerne, er det grundlæggende en mulighed. Men det er svært at vide, når man ikke har fået en henvendelse - og det har vi ikke, lyder det fra Næstved IFs fodboldformand Christian Wennicke.

Næstved IF har i »gamle dage« haft et kvindedivisionshold og indtil for få år siden også en masse pigehold. Den tid er dog slut nu, da mange af pigerne tog til netop Herlufsholm, hvor niveauet var højere.

- HG har traditionelt været dygtige til pigefodbold og vi fandt en fin løsning for de piger, vi havde tilbage om at tage derud og spille videre. Vi har længe haft et ønske om at få piger ind i klubben igen, men det hele skal tages i den rigtige rækkefølge, siger Christian Wennicke, som principielt godt kunne overtage Herlufsholms kvindedivisionshold.

- Det vigtigste er at behandle pigerne ordentligt. Og man er selvfølgelig nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned. Vi havde lidt samme historie i sommer, hvor vores navn også var på banen i den forbindelse, men hvis der kommer en henvendelse, vil vi lytte, og det kunne da være interessant. Vi er normalt åbne overfor alle, der gerne vil samarbejde i området, kommer det fra Næstved-formanden, som understreger, at en eventuel overtagelse af holdet skal ske i et samarbejde med Herlufsholm.

- Vi vil altid gerne hjælpe HG med, at pigerne kan komme videre, hvis det er aktuelt. Det kan godt lade sig gøre at få et samarbejde op at stå, hvis man kommer overens. Hellere det, end at pigerne og holdet forsvinder ud af byen, siger Wennicke.

Med en eventuel klubflytning af et hold på så højt et niveau er der naturligvis en masse spørgsmål, der trænger sig på. Hvad med licensen til at spille i danmarksturneringen og hvad med faciliteter?

- Det vil ikke være noget problem. Der er jo også lavet et samarbejde i Næstved Herlufsholm Håndbold, hvor Herlufsholm har licensen. Og selvfølgelig kan vi håndtere et divisionshold. Vi kender så meget til det og laver ikke andet. Vi gør det jo i forvejen med herreholdet samt U19- og U17-drengene i divisionsrækkerne. Vi er den 18. højest placerede licensklub i Danmark, så det kan vi nemt klare, konstaterer Christian Wennicke, som dog ikke vil begynde at lave budgetter og tegninger, før en eventuel henvendelse fra Herlufsholm ligger i hans indbakke.

- Der kan blive noget omkring faciliteter. Generelt har vi nogle store klubber og foreninger med topsport i Næstved, hvor jeg mener, kommunen bør give de 10-15 millioner kroner, der mangler, for at få de sidste kunstbaner og klubhusfaciliteter på plads. Det er småpenge, siger han.

Ifølge avisens oplysninger er politikerne i Næstved Kommune opmærksomme på kvindesagen i Herlufsholm. Økonomiudvalget har sågar bedt Kulturudvalget om at følge op på spillernes udmeldelse af klubben.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Herlufsholms fodboldbestyrelse.