Eva Ingevold, der er formand i B73, og Michael Birkedal, der formand for SBI, ses her med partnerklubbens trøje i hænderne. De to tidligere ærkerivaler har nemlig indgået et samarbejde, der skal styrke fodbolden i Slagelse og på Vestsjælland. Foto: Mick Keller

Byens to største klubber viser vejen sammen

Sport Sjællandske - 28. december 2020 kl. 22:33 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

I mange år har Boldklubben af 1973 og Slagelse B&I ikke just været gode venner. B73 var i sin tid en udbryderklub fra netop SBI, og det har gennem tiden givet anledning til mange gnidninger mellem Slagelses to største fodboldklubber.

Nu skal piben imidlertid have en anden lyd, og klubberne med base på Parkvej og Hjorthøjvej skal nu arbejde tættere sammen.

Formålet med et ambitiøst og officielt samarbejde mellem de to klubber er at løfte fodbolden i og omkring Slagelse for både børn, bredden og eliten på ungdomssiden.

B73s formand Eva Ingevold er glad for den nye og på mange måder banebrydende aftale for lokalfodbolden i Slagelse.

- Det vigtigste er, at børnene får de bedste og mest rigtige muligheder for at udvikle sig og have det godt, når de spiller fodbold, og det mener vi, at denne aftale kan være med til at bane vejen for, siger hun.

Begge klubbers mål er nemlig at flere skal gå til fodbold og flere skal fastholdes i sporten. Det skal være okay at skifte fra rød til grøn og fra grøn til rød, spillerne skal være i den klub, som er den rigtige for dem lyder det fra klubberne.

Gennem mange år har det været det klare indtryk, at SBI var stedet for eliten og B73 mere for bredden på drengesiden. Nu er begge klubber klar til at omfavne den tankegang og her er gammelt nag ikke en del af ligningen.

- Jeg tror, at et nøgleord i forhold til den her aftale er tillid. Nu er der tillid mellem de to klubber, og det er afgørende for, at vi kan arbejde tættere sammen, siger Eva Ingevold.

Gennem dialog, udvikling og træning, skal de to klubber være med til at udvikle hinanden og spillerne i den klub, som passer bedst til den enkelte spiller - med SBI på drenge elitesiden og B73 på breddesiden.

Ikke kun på drengesiden skal samarbejdet igang, det skal det også på pigesiden, lyder det både i samarbejdsaftalen og fra de to klubbers formænd.

- Jeg er utrolig glad for denne aftale og det fælles fodfæste vi har fundet mellem klubberne, siger SBIs formand Michael Birkedal, der gerne hiver sig op i et helikopterperspektiv.

- Slagelse har brug for vi står sammen i sporten. På elitedelen, er vi i SBI utrolig dygtige på drengesiden. I B73 vil man gerne yderligere igang på elite pigesiden. Her kan vi være sparringspartner og hjælpe til, med de erfaringer vi har gjort os de sidste seks år, siger SBI-formanden.

Faktisk er der allerede taget lidt hul på det nye samarbejde.

- Jeg ved, at vi allerede er gået lidt i gang med noget dialog om enkelte spillere. Ellers er tanken, at vi har en overordnet formulering, men vi kommer til at være fleksible i forhold til at behandle hvert enkelt tilfælde på sin egen måde. Det er børnene, der er vigtigst her, og det anerkender begge klubber, siger Eva Ingevold.

Det nye samarbejde betyder rent praktisk, at man på drengesiden vil have en tæt dialog om, hvem og eventuelt hvornår, der skal finde et skifte sted for en spiller. Tanken er, at der skal afvikles nogle fællestræninger i børnesegmentet, og så kan en spiller på sigt skifte til SBI eller B73, hvis niveauet passer bedre i den anden klub. Et skifte vil typisk først være relevant i 12-13 års alderen.