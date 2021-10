Mark Kongstedt og holdkammeraterne skal formentlig finde arbejdshandskerne frem, når Middelfart lægger en regntung græsbane til lørdagens 2. divisionsopgør. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Bund mod top på Fyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bund mod top på Fyn

Sport Sjællandske - 22. oktober 2021 kl. 17:40 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Fodbold: Alle odds og forhåndsforventninger peger mod en ny sejr til Næstveds tophold i 2. division, når sydsjællænderne lørdag tager til Fyn for at møde Middelfart.

Mens sydsjællænderne fører rækken med 29 point for 12 kampe - heraf ni sejre, to uafgjorte og et nederlag, indtager fynboerne sidstepladsen med seks point for 12 kampe. Middelfart har sågar endnu ikke prøvet at vinde, da det er blevet til seks uafgjorte og seks nederlag.

Sidst de to hold mødtes, vandt Næstved 4-0 hjemme på to mål af Mileta Rajovic samt et hver fra Ahmed Hassan og Abdoulie Njai.

Det vil derfor være en kæmpe overraskelse, hvis Middelfart kan tage point fra "de grønne", der tilmed aldrig har tabt hverken point eller kampe til Middelfart i en turneringskamp.

Fynboerne er så hårdt pressede, at de har skilt sig af med cheftræner Jens Letort, som midlertidigt er blevet erstattet af assistenttræner Thomas Thinggaard. Til vinter tiltræder så den tidligere Kolding-træner Anders Jensen.

Til Middelfarts lille fordel taler til gengæld, at Næstved har slingret lidt på udebane i denne sæson. Peter Bondes tropper har her vundet tre, spillet to uafgjorte og tabt den ene til Thisted FC. Og formentlig bliver det heller ikke nemt i det vestfynske, hvor Middelfarts normale stadion står under vand på grund af de store regnskyl. I stedet er kampen rykket til en græsbane på Færøvej i byen, hvor der er gratis entre. Den er og også rykket frem til klokken 13 i stedet for 14.

Der er ingen af de to hold, der har spillere i karantæneboksen, og hos sydsjællænderne meldes alle i truppen spilleklar.