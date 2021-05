Bruuns første trænersejr

- Vi havde sat Jacob Helsinghoff på banen og han spillede bolden dybt til Hector. En forløsning for både ham og os. Det var en fed fornemmelse at vinde. Nu har vi været okay med bortset fra i Køge, og nu fik vi en sejr, siger Mikkel Bruun.

- Dem, der kommer ind fra bænken, går også en forskel. Men det var en uyhre vigtig sejr, for nu er over stregen foran de to nederste og vi er to point foran Væggerløse, istedet for at have været fire efter dem, konstaterer Mikkel Bruun.