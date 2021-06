Se billedserie Evgeniya Kosetskaya fik et flot farvel til Team Skælskør, da hun slog Kirsty Gilmour i tre sæt. Foto: Thomas Olsen

Bronzen er et plaster på såret

Sport Sjællandske - 23. juni 2021

Fire timer plus det løse.

Så lang tid tog det Team Skælskør at besejre Vendsyssel med 5-3 i et brag af en bronzekamp i Badmintonligaen onsdag eftermiddag.

Seks af de otte kampe i Brøndby Hallen måtte ud i tre sæt, før der var fundet en vinder - og det var tæt på, at holdmatchen skulle afgøres i en niende kamp.

Inden Kim Astrup og Frederik Søgaard blev matchvindere for Team Skælskør, måtte de nemlig først overleve fem matchbolde til Mathias Christiansen og Robin Tabeling.

Til sidst udnyttede Skælskør-parret dog deres egen tredje sejrschance, da modstanderne sendte bolden ud af banen til 29-27 i tredje sæt.

- Det var smæk for skillingen..., siger Team Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen med et smil efter at have fået hængt en bronzemedalje om halsen.

- Vi var pressede, lidt heldige, men også gode. Da vi mødte Vendsyssel i grundspillet fik vi en over nakken, og i dag manglede vi endda Selena Piek og havde kun Kim Astrup med i én kamp, siger den tidligere landstræner.

Frederik Søgaard og Kim Astrup tabte første sæt med hele 21-9, og det gik præcis lige så galt for Alyssa Tirtosentono og Imke van der Aar i damedoublen mod Cheryl Seinen og Debora Jille på nabobanen.

På det tidspunkt var stillingen 3-3 i holdkampen, så meget tydede på bronzemedaljer til Vendsyssel.

Skælskør vandt dog også den rent hollandske damedouble i tre sæt - selv om spillet langt fra var kønt undervejs.

- Vi var heldige at få et tredje sæt i både herredoublen og damedoublen, men det er også flot at komme tilbage, når man taber første sæt stort, siger Steen Schleicher Pedersen.

Der var dog flere kandidater end de fire doublespillere til titlen som »Dagens spiller«.

I 1. damesingle var russiske Evgeniya Kosetskaya for eksempel bagud 5-15 i første sæt mod den stærke skotte Kirsty Gilmour, før hun kom i gang.

Russeren tabte sættet 16-21 - på dagens største fejlserv - men i andet og tredje sæt kostede hun til gengæld Gilmour rundt på banen og vandt 21-15, 21-10 i sin formentlig sidste optræden i Skælskør-trøjen.

I 2. damesingle tabte svenske Ashwathi Pillai i tre sæt til Josefine R. Jensen, og det var Vendsyssels eneste sejr i singlerne.

Forinden havde Skælskør nemlig vundet begge herresingler i sikker stil.

Mark Caljouw slog pensionerede Jan Ø. Jørgensen i 1. herresingle, mens svenske Felix Burestedt var altdominerende mod Victor Svendsen og vandt 21-6, 21-11.

De to herresingler bragte Team Skælskør tilbage i holdkampen, efter at Vendsyssel havde åbnet bronze-ballet med sejre mixeddoublerne.

Frederik Søgaard og Imke van der Aar tabte i tre sæt til Mathias Christiansen og Cheryl Seinen, mens Ruben Jille og Alyssa Tirtosentono missede to matchbolde og tabte 24-26 i tredje sæt til Robin Tabeling og Debora Jille.

Det sidste sæt i 2. mixeddouble bragte mindelser om tirsdagens semifinale mod Skovshoved, hvor Team Skælskør ikke rigtig havde marginalerne med sig.

- Vi kunne have vundet DM. Vi havde holdet til det, siger Steen Schleicher Pedersen, der endnu ikke er kommet sig helt over 1-5 nederlaget mod »skovserne«.

- Jeg ved godt, at resultatet er 1-5, men inde i mit hoved taber vi 4-5, siger den tidligere landstræner.

Evgeniya Kosetskaya havde matchbold i sin kamp, da semifinalen blev afgjort, og vestsjællænderne havde gode sejrschancer i de to herredoubler, som ikke blev spillet.

- Vi er stadig skuffede over semifinalen, men nu fik vi en god afslutning, og bronzen er et godt plaster på såret. Og vi er tilbage på medaljesporet, siger Steen Schleicher Pedersen.

I sidste sæson var Team Skælskør for én gang skyld uden for medaljerækken i Badmintonligaen, og i år var det så forhåndsfavoritterne fra Vendsyssel, der måtte gå tomhændede hjem fra Final 4-stævnet i Brøndby.

- Det er altid ærgerligt at være det fjerde hold, og jeg føler med Vendsyssel. De var rigtig gode i grundspillet for fire måneder siden, men nu kan de ikke rigtig få det til at lykkes, siger Steen Schleicher Pedersen.

Efter sommerferien begynder en ny sæson i den hjemlige liga, og det bliver med et par ændringer på Skælskør-holdet.

Både Selena Piek og Kim Astrup skifter til Højbjerg efter en årrække hos vestsjællænderne.

- Det var dejligt at slutte med en sejr over et så godt hold som Vendsyssel. Vi havde jo håbet på at skulle møde dem i finalen, siger Kim Astrup, der tydeligt fik vist, at motivationen var i top på sidste arbejdsdag for Team Skælskør.

- Jeg spiller altid for at vinde og stopper ikke får samarbejdet er slut, siger Kim Astrup.

- Jeg har haft nogle sindssygt gode år i Skælskør og været med til at vinde to danske mesterskaber, og det er jeg beæret over. Jeg har været i klubben i en stor del af min karriere, og jeg har været glad for det. Og nu glæder jeg mig til noget andet, siger han.

Mens Astrup og Piek har besluttet sig for at sige farvel - og efter alt at dømme får selskab ved udgangen af Evgeniya Kosetskaya - så har Alyssa Tirtosentono og Imke van der Aar forlænget aftalen med vestsjællænderne, der også får tilgang af den fremadstormende danske damedouble Amalie Magelund og Freja Ravn.

Skælskør har desuden sikret sig den tyske damesingle Yvonne Li, der er nummer 22 på verdensranglisten, og derudover har klubben forlænget aftalerne med resten af den nuværende trup.