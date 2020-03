61-årige Jan Bromer vender efter en årrække tilbage til Dalby. Privatfoto

Bromer ny træner i Dalby

Sport Sjællandske - 18. marts 2020 kl. 06:35 Af John Ringstrøm

Det har været en ualmindelig hård sæson for Dalbys mænd i 2. division. Indtil Håndbold Region Øst besluttede at stoppe turneringen i sidste uge, havde sydøstsjællænderne ikke fået et eneste point i de foregående 19 kampe.

Uanset om turneringen var blevet stoppet før tid eller blev spillet til ende, har Dalby været den ene stensikre nedrykker, og nu er klubben klar til at starte »forfra« i 3. division i næste sæson.

Til det formål har man skiftet ud på trænerposten og erstattet Lars Damgaard med Jan Bromer, som tidligere har været i klubben.

- Jeg har været herretræner i Dalby af to omgange. Første gang omkring 2003/2004 og anden gang vist nok i 2009. Hvis jeg skulle være træner igen, skulle det være i Dalby, for sjældent oplever man så mange ildsjæle og frivillige, der gør så kæmpestort et stykke arbejde, som i den klub. Der er mange, der har deres daglige gang i klubben, lyder det fra Jan Bromer.

Den 61-årige håndboldtræner bor i Dragør og arbejder i forsikringsbranchen. Han glæder sig til at sætte sig ind i bilen og køre de cirka 70 kilometer to til fire gange om ugen til træning og kamp i Dalby-hallen.

Attraktive rammer

- Det bliver fedt at være en del af. At mærke den begejstring og entusiasme der er. Det er en klub, der gør meget for ungdommen og som senior får nogle rammer, man ikke ser på samme niveau ret mange andre steder. Der er en god opbakning og mange, der vil håndbolden i Dalby, konstaterer Jan Bromer.

Han har senest trænet kvindeholdet i VHC/Vidar, der blev nummer tre i 3. divisions, i en enkelt sæson.

- Jeg sagde fra, for på det niveau i København prioriterer spillere alt muligt andet end håndbold. I Dalby er hallen fyldt og det trækker. Man gider komme der. Det var også et af mine argumenter for at komme til Dalby, at det er unge mennesker, der prioriterer håndbolden, siger Bromer.

Den kommende Dalby-træner spillede selv på højt niveau i sine yngre dage, og tog herefter elitetræneruddannelsen i Dansk Håndbold Forbund, så han nu har den højeste uddannelse.

Stablet holdet på benene

- Jeg har trænet mange divisionshold på både dame- og herresiden. Mest damer, hvor jeg blandt andre havde Roskildes (Roar, red.). Men også halvandet år i Ajax/Farum på det tidspunkt, Peter Brixtofte var i spidsen. Der var store planer med håndboldprojektet, men pengene rakte ikke, lyder det med et skævt smil fra Jan Bromer.

Han ser frem til lidt mere realistiske forhold i provinsklubben i Dalby, hvor der skal samles op efter en hård sæson i 2. division.

- De har jo i den grad fået bank i denne sæson. Det handler om at få stablet de unge drenge på benene igen, overleve, få stabiliseret holdet i 3. division og så stille og roligt bygge det op, siger træneren, der håber, at nogle af de rutinerede kræfter melder sig under førsteholds-fanerne igen.

- Det kunne være godt at få nogle af de rutinerede med igen, for det giver lidt robusthed. En spiller som Søren Larsen har jo udviklet sig til en fuldgod 2. divisionsspiller og jeg håber, at blandt andre han får lysten igen. Men også at Anders Porsborg kommer sig over sine skader, kommer det fra en forventningsfuld Jan Bromer.