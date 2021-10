Christoffer Bring Næstved Golfklub Foto: John Ringstrøm

Bring kommer ikke på Tour i USA

Sport Sjællandske - 03. oktober 2021 kl. 19:01 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

golf: Næstved Golfklubs nyprofessionelle spiller Christoffer Bring var to slag fra at gå videre på den amerikanske Korn Ferry Tour.

Det er lidt et nåleøje at komme ind på den næstbedste, amerikanske tour efter PGA, men 22-årige Bring gav den et skud og forsøgte i weekenden at spille sig videre fra "first stage".

Han skulle blive mellem de 19 bedste på Bull Valley Golf Club i Woodstock, Illinois, og efter tredje runde lå han kun ét slag fra på en delt 20.-plads.

En god fjerde og sidste runde kunne altså sende ham videre til "second stage", men det lykkedes ham lige akkurat ikke. Bring gik banen i par, 72 slag, og endte samlet par for de fire runder. For at komme mellem de 19 skulle han have brugt bare to slag mindre.

- Det er altid frustrerende at misse det så tæt. Jeg har rigtig mange gode ting i mit spil og er meget fortrøstningsfuld for, hvad der er i vente. Jeg har et par småting, der skal kigges på, men det er tæt på. Det handler om at være tålmodig for mig og ikke prøve at forcere noget, så skal det nok komme inden længe, siger Næstved-spilleren.

Han gik de tre første runder i henholdsvis 75, 72 og 69 slag og var altså ikke langt fra at følge de 19 bedste, som alle er amerikanere, videre til næste step.

I stedet må sydsjællænderen rejse tomhændet hjem, men dog med en masse erfaring og mod på tilværelsen. Golfsæson er dog tæt på at være slut for i år, men Christoffer Bring regner med at spille lidt endnu.

- Jeg har noget Ecco Tour og ellers er der ikke så meget tilbage. Så er det tid til at gøre klar til næste sæson, som giver flere muligheder. Det har været lidt en "skæv" sæson for mig i år, siger Christoffer Bring, der ellers nok har høstet masser af anerkendelse og priser.

Ikke mindst kva sit europamesteskab for amatører både individuelt og med det danske landshold, sin deraf afledt deltagelse i British Open og sin konverting til det professionelle selskab her i efteråret.