Bredden blev afgørende

04. oktober 2020 Af Simon Ydesen

Inden sæsonen modtog Dianalund/Tersløse et større kontingent nye spillere, og de har sammen med de »gamle« DTH-spillere været med til at skabe en særdeles bred og slagkraftig trup for træner Per Berg.

Netop den bredde blev afgørende, da man havde besøg af Dalby, der omvendt var ramt af et par markante afbud i bagkæden.

Første halvleg var i det store hele en lige affære, hvor det var hjemmeholdet, der kunne gå i omklædningsrummet med en 13-12-føring.

- Det gik sådan set meget godt på det tidspunkt. Vi havde vores udfordringer, men vi fulgte godt med Dianalund, siger Dalby-træner Jan Bromer.

Den tendens fortsatte i begyndelsen af anden halvleg, men på et par uheldige minutter, knækkede kampen over.

- Vi lavede en forkert udskiftning, og i den efterfølgende undertalsperiode brændte vi et straffekast og en fri chance, og så var vi pludselig bagud med et par stykker, siger Jan Bromer, der måtte sande, at det hul blot blev mere og mere markant, som anden halvleg nærmede sig sin afslutning.

- Vi er sådan set med i kampen til fem minutter før tid, men så gled det lidt fra os, og selvom vi endte med at tabe med syv, så er jeg meget godt tilfreds med præstationen, siger Jan Bromer.

En anden faktor, der muligvis også spillede ind på Dalbys voksende scoringsproblemer var en mandsopdækning af playmaker Søren Larsen.

- Han var forrygende godt spillende, konstaterer Jan Bromer.

Måske netop derfor valgte Per Berg, at en mandsopdækning var eneste vej frem for DTH.

- Søren gjorde ondt på os, så da vi valgte at gå op i en mandsopdækning på ham, fik Dalby også problemer. Jeg tror også, at vores større bredde fra bænken blev afgørende for, at vi fik kørt sejren stille og roligt hjem, siger Per Berg.

Han nyder, at mulighederne er mange med de mange mand, der er med til kamp hver gang.

- Det er en skøn situation at stå i som træner. Dels er der større konkurrence om pladserne, og dels er der alternativer, hvis vi får skader eller karantæner, hvilket vi jo nok skal få i løbet af sæsonen. Det er i det hele taget godt, at jeg står i en situation, hvor jeg eksempelvis kan belønne de spillere, der har gjort det godt til træning, og ikke bare skal spille med de samme lige meget hvad, siger Per Berg, der fra kampen fremhæver Chris Møller.

- Han var meget scoringssikker fra højre fløj, siger Per Berg.

Efter tre runder har Dianalund/Tersløse seks point, mens Dalby har nul.

3. division, mænd Dianalund/Tersløse - Dalby 27-20 (13-12)

Målscorere for DTH: Chris Møller 7, Victor Kolding 6, Amer Skaljic 5, Thomas Larsen 4, Tue Harrebye 2, Simon Buch 1, Karsten Valbjørn 1, Martin Haagen 1 mål.

Målscorere for Dalby: Søren Larsen 9, Michael Roslind 3, Simon Bak 3, Christian Tingleff 2, Sebastian Zabell 2, Benjamin Lundgreen 1 mål.