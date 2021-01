Jean-Claude Bozga er igen klar til at trække den røde »vikinge-trøje« i Slagelse over hovedet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Bozga vender hjem til Slagelse

05. januar 2021
Af Simon Ydesen

Da hedengangne FC Vestsjælland var at finde i superligaen fra 2013 til 2015, var Jean-Claude Bozga en af fan-favoritterne. Det altid glade fyrtårn af en forsvarsspiller var fast inventar på holdet, og derfor blev den rumænske forsvarsspiller lidt af en fanfavorit.

Mange af de FCV-fans er siden blevet SBI-fans, da moderklubben tog turen op igennem serierækkerne til en tilværelse i 2. division.

Da FC Vestsjælland gik konkurs, satte Jean Claude Bozga kursen mod Sydkorea, hvor han spillede for Daejeon, inden han i 2017 returnerede til Danmark og HB Køge. Her stoppede han i sommerpausen, og i efteråret tørnede han ud for Ishøj i danmarksserien. Nu er han imidlertid tilbage i den røde trøje, og det er noget, der passer hovedpersonen selv.

- Jeg er kommet hjem. Slagelse er mit hjem, og det er her, jeg vil slutte min karriere, så det var et let valg at sige ja, forklarer Jean Claude Bozga, der har skabt jubel i Slagelse med sin ankomst.

- Det her er en stor ting for os. Bozga er en meget populær skikkelse på de her kanter. Det har vi mærket, når han har været på besøg for at se nogle af vores kampe. Det er også noget af det, vi har mærket. Han interesserer sig virkelig for klubben, siger bestyrelsesformand Michael Birkedal.

Rent sportsligt er der stadig masser tilbage i tanken hos den 36-årige forsvarsspiller, der stadig er i en forfatning, der er en Baywatch-rolle værdig.

- Han er super fit, og det er en meget sulten spiller, vi får tilbage. Vi har i flere omgange forsøgt at få Bozga tilbage til klubben, så det er stort, og jeg tror, at alle i klubben er virkelig glade for, at vi nu får ham hjem. Det er en stor dag, siger sportschef Søren Andersen, der ser nogle oplagte sportslige fordele i tilgangen.

- Det er helt klart en spiller som ham, vi mangler. Vi har manglet en højrebenet forsvarsspiller, og Bozga går ind og giver den balance. Han kan tage fat i spillet, og så har han en stor rutine, som kan hjælpe både på og udenfor banen, hvor han kan blive en samlende figur, siger Søren Andersen.