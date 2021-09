Rutinerede Jean-Claude Bozga forventer »ekstra« hård fight mod Dalum. Foto: Noah Thilemann

Send til din ven. X Artiklen: Bozga efterlyser en »ekstra« indsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bozga efterlyser en »ekstra« indsats

Sport Sjællandske - 17. september 2021 kl. 21:58 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Sidste weekend tabte Slagelse B&I ude mod Roskilde KFUM. Lørdag venter endnu en bustur, når vestsjællænderne gæster Dalum i en kamp, hvor holdets stærke midtstopper Jean-Claude Bozga håber at se en »ekstra« indsats fra hele holdet.

For de lørdagens værter er en god sæsonstart med seks point i de to første kampe blevet efterfulgt af to nederlag og tre uafgjorte resultater, hvorfor det formegentlig vil være et sejrshungrende Dalum-mandskab, der lægger græs til opgøret mod Slagelse B&I.

Ligeledes må det forventes, at det bliver et sultent Slagelse-hold, der drager til Fyn efter sidste weekends 2-0-nederlag, hvor cheftræner Zouher Abdullatif efterfølgende savnede »fight for logoet«.

I en ung Slagelse-trup stikker særligt 37-årige Jean-Claude Bozga ud med sin rutine.

Ligesom cheftræneren håber han også, at holdet leverer en bedre indsats end mod KFUM - i det mindste at der gøres et helhjertet forsøg.

- Vi havde mulighederne for at score og på den måde ændre kampen. Så det kunne lige så godt være gået vores vej i sidste weekend. Men vi kan alle sammen bidrage med mere og give os mere, end vi gjorde i den kamp. Og det er vi nødt til at gøre i morgen. Fodbold handler meget om momentum, og at score på de chancer, man får. Og når vi så er inde i en periode nu her, hvor tingene ikke kommer nemt til os, og hvor spillet ikke er perfekt, så er vi nødt til at arbejde ekstra hårdt, siger Bozga og fortsætter:

- Når man kommer efter et nederlag, så er man nødt til at give sig ekstra meget i næste kamp for at komme sig, og kompensere for den dårlige kamp, og det glæder vi os til. Jeg ser selvfølgelig frem til kampen. Vi skal have tre point. Om ikke andet vil vi i hvert fald give alt, hvad vi har for det, lyder det fra den rutinerede midterforsvarer.

Sommerens udskiftning i Slagelse-truppen har betydet, at gennemsnitsalderen er faldet betydeligt.

Jean-Claude Bozga erkender, at der med nye relationer og de mange unge spillere medfølger udfordringer.

- Vi er et nyt hold med mange unge spillere, som gør det lidt sværere. Det er selvfølgelig en udfordring. Det er det for alle lige nu, siger forsvarsspilleren og fortsætter:

- Men jeg kan se, at alle de unge er åbne for at lære og udvikle sig. Og det er faktisk det vigtigste. For der kommer selvfølgelig fejl til træning og i kampene, men det handler om, hvordan man kommer videre fra dem - dem der ikke laver fejl, er dem, der ikke prøver. Jeg er sikker på, at vi i sidste ende nok skal få succes. Lige nu handler det bare om, at vi skal arbejde endnu hårdere for det, lyder det fra den mangeårige Slagelse-spiller.

Slagelseanerne må til kampen, der fløjtes i gang klokken 13.00, undvære Marius Kryger Lindh, der modtog to gule kort og dermed et rødt, da de rødblusede sidste weekend tabte i domkirkebyen.