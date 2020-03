Næstved-spillerne er spredt for flere vinde i disse dage. Fra venstre Jiang-Chang Hong, Magnus Månsson, Malthe Möregårdh og Khaled Assar. Foto: Næstved Bordtennis

Bordtennis-afslutningen er uvis

Sport Sjællandske - 19. marts 2020 kl. 07:17 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det ikke fremgår så tydeligt af Bordtennis Danmarks hjemmeside, så er turneringerne som i alle andre sportsgrene lukket ned på grund af corona-virussen.

Men som i blandt andet basketball, volleyball og ishockey har man ikke sløjfet hele sæsonen, fundet mestre og sat navne på op- og nedrykninger, men kun sat sæsonen på stand-by i foreløbig 14 dage.

- De to sidste kampe i slutspillet er planlagt til første weekend i april, og det er det eneste, vi ved, lyder det fra Næstved-lederen Henrik Cortz.

Den sydsjællandske ligaklub mangler at møde Herlev og Virum henholdsvis 4. og 5. april i slutspillet, inden det - hvis alt ordner sig - står på semifinaler og efterfølgende finaler.

- De sidste kampe kræver naturligvis, at situationen i Danmark ændrer sig til det bedre, for Næstved Bordtennis støtter op om Regeringens og Sundhedsministerens anbefalinger, siger Henrik Cortz.

Det er nemlig langt fra sikkert, at Danmark »åbner op igen«, når karantænen for al sport indendørs foreløbig udløber 30. marts.

- Bordtennis Danmark indført en karantæne på 14 dage i tråd med regeringens anbefalinger, ligesom vi har lukket for træningen i Næstved. Vi rykkede på de første bulletiner fra regeringen og lukkede for over en uge siden, siger Henrik Cortz, der stadig håber, at sæsonen kan blive spillet færdig.

- Et helt ukvalificeret gæt kunne være, at mesterskabet bliver afgjort i færre kampe end først planlagt. Efter udsættelsen af EM i fodbold er alt muligt, men jeg håber, vi kan gøre turneringen færdig - og eventuelt uden tilskuere. Man kunne skrotte de sidste slutspilskampe og gå direkte til semifinalerne, hvor man også kunne overveje kun at spille én holdkamp i stedet for de planlagte »bedst á tre«, men det er bare gætteri, lyder det fra Næstved-lederen.

En anden, stor udfordring for sydsjællænderne især er, at ligaholdet udelukkende består af udlændinge, der på grund af internationale opgaver ikke har været i klubben siden 8. marts.

For de flestes vedkommende opholder de sig i Sverige, eller på vej dertil, og en enkelt i Egypten.

- Li Moding (træner, red.) er i Toksværd mig bekendt og Magnus Månsson, Erik Åhman og Malte Möregårdh er i Sverige. Antoine Doyen er på vej fra Frankrig til Sverige via København, men det skulle være ok ifølge Kastrup Lufthavns hjemmeside, hvilket jeg har hjulpet ham med. Khaled Assar har jeg fået bekræftet er i Egypten og afventer situationen, indtil han måske kan komme tilbage til Lyckeby i Sverige. Nu hvor turneringen ligger stille, kan man sige, at vi ledere har fået andre opgaver, lyder det fra Henrik Cortz.