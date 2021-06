Se billedserie Den kommende Næstved-cheftræner Peter Bonde nåede 10 år som assistenttræner på det danske A-landshold. Her er han fanget i sit hjem for cirka tre år siden. Foto: Thomas Olsen Foto: Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Bonde tror på danske EM-medaljer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bonde tror på danske EM-medaljer

Sport Sjællandske - 10. juni 2021 kl. 12:44 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Det danske herrelandshold indleder et historisk EM, når de på hjemmebane i Parken lørdag aften »får besøg« af Finland.

Kampen bliver startskuddet på en slutrunde, hvor den tidligere landsholdsassistent, Peter Bonde, spår landsholdet gode muligheder for stå med ædelmetal om halsen, når det hele er overstået 11. juli - det ville være for første gang siden EM-triumfen i 1992.

- Vi har et hold, der efterhånden har spillet sammen i mange år, og som er nået den rigtige alder. Det er derfor, vi har set så flotte resultater de seneste år, hvor de har været bundsolide, lyder det fra Bonde.

Defensiv i verdensklasse Den kommende Næstved-træner, der fra 2006 til 2016 assisterede Morten Olsen i hans rolle som landstræner, er særligt imponeret over den danske defensiv, der også skal udgøre fundamentet for en god dansk slutrunde.

- Simon Kjær og Kasper Schmeichel har jo aldrig været bedre. Og Andreas Christensen har udviklet sig til nøjagtig den klasse spiller, vi havde håbet på. Så det defensive fundament er på et internationalt topniveau, som jeg ser det.

Hvis det danske landshold skal gøre sig forhåbninger om et stort resultat, så er det derfor i offensiven, der skal findes noget ekstraordinært EM-magi frem.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er i spillet på den sidste tredjedel og i afslutningsdelen, hvor udfordringerne nok ligger lige nu. Hvis man får det med, så ser det rigtig spændende ud, og her er vi afhængige af, at enkelte offensive spillere leverer noget ekstraordinært, siger han.

Franske favoritter Hvis landsholdet finder topniveauet, så kan Bonde ikke se mange andre lande overmatche det rød-hvide mandskab - faktisk kun ét.

- Jeg håber og tror på, Danmark kan nå en semifinale, og så kan alt ske. Jeg ser dog Frankrig som favorit. Det er en parade af fantastiske spillere som Kanté, Varane og Mbappé for at nævne nogle få. De kunne jo stille med to klassehold. Udtagelsen af kæmpestjernen, Karim Benzema, der ikke har været med på landsholdet noget tid, kan dog potentielt give noget knas i truppen. Hvis de får løst dét, og han finder melodien med Griezmann og Mbappé, så er de store favortitter, vurderer den kommende Næstved-træner.

Den vurdering er bookmakerne enig i.

Frankrig oddssætternes favoriter, hvor spillefuglene med et sats på fransk guld kan få deres indsats femdoblet.

Hvis man derimod tror på en gentagelse af den danske triumf i 1992, så tilbyder bookmakerne odds 26.

Talentarbejde bærer frugt Det danske landshold har vist imponerende kontinuitet og styrke de seneste år. Og det slagkraftige landshold, som landstræner Kasper Hjulmand i morgen kan sende på banen åbningskampen, er ifølge Peter Bonde et produkt af mange års grundigt talentarbejde i DBU.

- Når man skal opnå resultater, så skal man starte mange år i forvejen. Det landshold vi ser nu, er på mange måder resultatet af en god proces, der startede for efterhånden en del år siden, hvor der blev lavet nøje planer for forbedring af talentudviklingen. Det er blandt andet derfor, vi ser de gode årgange folde sig ud nu, og der er flere på vej. Så hele fundamentet for det danske landshold er rigtig godt, lyder den opmuntrende iagttagelse.

Den nye landstræner Kasper Hjulmand har samtidig tilført de ekstra taktiske justeringer, der skal til for, at landsholdet kan tage de næste skridt, vurderer Bonde.

- Vi kan ikke tage resultaterne fra Hareide, og det har jeg dyb respekt for. Men jeg synes, spillet indimellem var lidt for uambitiøst. Hjulmand har fornuftigt bygget videre på det fundament Hareide efterlod, og stille og roligt forsøger han, at tilføre en mere ambitiøs og offensiv tilgang.

Peter Bonde er i privaten gode venner med den nye landstræner. Bondes mange års landsholdserfaring på trænerbænken samt tætte kendskab til mange af truppens spillere, der også var at finde på landsholdet tilbage i 2016, kan derfor også komme ven-Hjulmand til gode.

- Vi skriver lidt SMS'er sammen. Jeg kommer med lidt input til, hvordan en opstilling kunne se ud. I forløbet omkring trup sammensætningen har jeg skrevet om min holdning til nogle af spillerne, hvis jeg ser et eller andet, lyder det fra den tidligere landsholdsassistent, der dog, med et smil på læben, understreger, at det sjældent er gode råd, der lander i landstrænerens indbakke.

EM-værtsskab Den 16. udgave af EM i fodbold bliver - foruden corona-epidemiens fortsatte indflydelse - noget atypisk af slagsen, da slutrunde denne gang ikke afvikles i ét værstsland, men i hele 12 forskellige byer i 12 forskellige lande.

Danmark og København er blandt disse, hvor de danske drenge også spiller alle deres tre indledende gruppekampe.

Trods corona-situationen, tror Bonde, at det kan tilføre noget ekstra medvind til det danske landshold.

- Der er desværre forskel på, om der er 15-20 tusind i parken eller det dobbelte. Det massive tryk et fyldt parken kunne give, kan man ikke få. Men det er da alligevel en stor fordel, og det er selvfølgelig en »once in a life time« oplevelse for spillerne. Det er der ingen tvivl om.

Bonde, der ikke selv har planer om at skulle i Parken og overvære kampene. De skal i stedet overværes til storskærmsarrangementer, hvor hans skal agere gæsteekspert, og på sofaen med vennerne.

Derudover forventer han et par opkald fra en gammel kending.

- Morten Olsen og jeg plejer at ringe sammen under kampene for enten at brokke eller glæde os over spillet, lyder det muntert fra 63-årige Bonde.

Slutrunden bliver skudt i gang fredag aften, hvor Italien på Stadio Olimpico i Rom spiller deres første kamp i gruppespillet mod Tyrkiet.

Kampen kan følges på DR1.