Peter Bonde og Ulrik Balling er tilbage i Næstved Boldklub. Bonde som cheftræner og Balling som assistent og specifiktræner.

Bonde har den rigtige følelse

31. maj 2021 Af John Ringstrøm

Der har været mange gætterier og mange af dem har været ude i skoven.

Men de mange, der også har gættet på Peter Bonde eller Ulrik Balling som ny træner i Næstved Boldklub har været noget tættere på »sandheden i byen«, og de kan hovere lidt ekstra i disse dage.

Langt de fleste havde dog formentlig ikke regnet med, at de to skulle udgøre et makkerpar i den sydsjællandske 2. divisionsklub, men det skal de med den fordeling, at Peter Bonde bliver cheftræner og Balling assistent med mere.

De to trænerkapaciteter vender nemlig tilbage til den klub, de hver især har brugt så mange timer i tidligere. 63-årige Peter Bonde selvfølgelig nok flest, da Næstved er hans ungdomsklub, han bor i byen, og Næstved er den klub, han har været i både som spiller og træner gennem en lang årrække, og 45-årige Ulrik Balling som målsluger i to omgange i henholdsvis 90'erne og 00'erne.

Den helt rigtige måde

Peter Bonde skal være cheftræner med Balling som assistent, analytiker og angrebstræner i et team, der i forvejen består af transitionstræner Kenneth Gangsted og målmandstræner Dan Petersen.

Men hvad har fået Bonde med det alenlange c.v., der blandt andet indeholder mangeårig landsholdsassistent for Morten Olsen, U20-kvindelandstræner i Kina og senest fodboldtræner på Oure Idrætsefterskole, til at tage en opgave i en 2. divisionsklub.

- Det er jo min baghave, siger han med et grin og bliver straks lidt mere seriøs.

- Hvis du havde spurgt mig for en måned siden, havde jeg sagt, at det ikke kommer til at ske. For jeg havde været her og også i denne del af verden. Men så stoppede jeg på Oure og jeg lagde mit c.v. op på LinkedIn. Her fik jeg mange fine jobtilbud. Peter Dinesen (Næstveds sportchef, red.) ringede så en dag og vi tog en snak. Da jeg så mødtes med ham, Peter Nielsen og Kenneth Gangsted, var det bare fantastisk. Hvis man spørger mig, hvordan man bygger en sund klub op, var det omkring de samme ting, de tre sagde, siger Peter Bonde, som altså straks klikkede med de tre klubmænd.

- Efter at have flyttet lidt rundt på nogle brikker og de fortalte om organisationen og hvad de havde tænkt sig blandt andet, var jeg fuldstændig klar over, at jeg ikke var den vigtigste. Det er fascinerende. De havde en plan for, hvordan økonomien og strukturen skulle være, akademiet og kvindeholdet skulle tættere på, og så et sted nedenunder lå en cheftræner. Sådan bør alle gøre. Cheftræneren skal ikke sætte dagsordenen. Det skal klubben været stærk nok til og det har de gjort, konstaterer den nye Næstved-træner.

Der forestår nu et større arbejde for den nye cheftræner, som selvfølgelig kender klubben men ikke så meget til spillere og hold i landets tredjebedste række.

- Vi har jo et fint hold, men det er klart, der er ting, der skal laves lidt om. Og der vil måske komme nogle udsving, for den trup, der er lige nu, er forholdsvis ung. Jeg kender de 20-21 navne, og Dinesen er i gang med tre-fire stykker, men det ser fint ud. Mit kendskab til 2. division er meget begrænset. Men Balling, Gangsted og de andre ved alt. Balling er den stille type med masser af kendskab til rækken, Gangsted er »brumbassen« og så mig med min erfaring. Dan som målmandstræner har jeg hørt godt om, jeg kender jo holdlederne, Erik Bech (fysioterapeut, red.) og klubben, så jeg har fuldstændig den rigtige følelse i maven, konstaterer Peter Bonde.

Han har på afstand fulgt med i, hvad der er sket i hans gamle klub de senere år.

- Det har gjort ondt i mit grønne hjerte med det cirkus, der kørte her med udenlandske ejere. Der blev grinet af os i fodbold-Danmark. Men nu er der lokale, der har taget klubben til sig og sagt, at nu skal der lokalforankres og støbes et fundament, og så ser vi, hvad der sker. Men det ser sundt ud, mener den erfarne træner, der ikke har haft med et herreseniorhold at gøre i lang tid - og slet ikke som cheftræner.

- De sidste fem år har jeg været i kvindeverdenen. Men ellers har jeg i 10 år beskæftiget mig med herrelandsholdet, som er de bedste spillere i landet. Der er vel otte-ni af de spillere, der måske skal starte mod Finland, der også var med under Morten Olsen og jeg. Så jeg har erfaring fra højeste herreniveau. Og jeg vil vove den påstand, at jeg er blevet klogere, siden jeg var her sidst for lidt over 20 år siden. Der er et stort setup omkring landsholdene og det jeg især har lært af Morten er at bruge stabens kompetencer. Jeg har fornemmet, at der her i Næstved de sidste par år er kommet nogen flyvende ind og har styret det hele. Hvis vi skal lykkes, skal alles kompetencer i spil. Jeg er ligeglad med, at jeg har det sidste, sportslige ord. De andre får mindst ligeså meget indflydelse. Det vil være tosset andet. Der er en viden så stor i klubben, pointerer Peter Bonde.

Hans største meritter med Næstved gennem tiderne er uden sammenligning DM-sølvet i 1980 som spiller og pokalsølvet i 1994 som træner.

Bonde havde også andre tildbud på hånden, men valgte med hjertet og fornuften.

- Jeg var meget, meget tændt på det. Jeg havde et andet job på hånden, som ellers havde været mit drømmejob i flere år, men så blev jeg i tvivl. Jeg lod den bundfalde og vi havde et møde mere, hvor jeg ville se alt det, de havde sagt. Det er én klub nu. Vi hedder Næstved og har fælles logo på væggen. Alle omklædningsrum er tip-top, der er koldtvandsbade, der er kunstbane, en verdensklasse græsbane på stadion, behandlerrum, U17, U19, kvinderne er lige ved siden af... alt bliver samlet. Tingene spiller bare og var der i praksis, og så begyndte det at være rigtig interessant. Det hele er jo sat i stand i forhold til, da jeg var her sidst, konstaterer Peter Bonde, der nu bare glæder sig til at komme igang.

Klubdirektør Peter Nielsen er rigtig stolt over, at det er lykkes at hive Bonde og Balling ind.

- Det er ingen hemmelighed, at vi står med armene op over hovedet. Vi kunne næsten ikke have drømt om noget bedre team. Vi starter rimelig fra nul, efter alt der er sket, og så er det bare vigtigt, at vi har en stor kapacitet på den post, der kan være med til at hjælpe os, siger den sydsjællandske klubs direktør Peter Nielsen.

- Bonde er manden, der kan det. Han kender klubben og ved, hvad vi står for og vil nøjagtig det samme som os. Han har selvfølgelig et rum at arbejde i indenfor den måde, vi gerne vil spille på og det udtryk, vi vil have, siger Nielsen.

- Jeg er overbevist om, at vores fans synes, at det her er fantastisk. Det er det mest rigtige for os, så vi føler, vi er lykkes med det, vi skal fra 1/7. Vi kunne ikke have skrevet det meget bedre. Jeg er også sikker på, at det team vil være med til at gøre os endnu mere interessante for spillere og samarbejdspartnere, siger direktøren.

Læs mere om blandt andre Ulrik Ballings tanker om sit nye job i tirsdagens udgave af Sjællandske.