Bonde beholder sit lyse hår

Næstved Boldklubs cheftræner Peter Bonde bliver aldrig gråhåret. Det er hans lyse, vilde lokker for karakteristiske til. Og han blev heller ikke synderligt ældre mod slutningen, selv om han skulle helt hen til 88. minut, inden Mileta Rajovic sikrede sejren på 2-1 over AB.

- Jeg bliver såmænd ikke så gråhåret af den her spænding. Jeg vil bare gerne spille noget bedre i længere tid af gangen. Men jeg er meget glad for det første kvarter. Det er noget af det flotteste fodbold, jeg har set her i mange år. AB justerer så lidt, som gør, at vi mister lidt momentum. Det bliver kun i øjebliksbilleder, at vi rammer samme niveau. Men når vi kan spille sådan, handler det om, at vi skal gøre det en halv time næste gang. Vi skal lægge på, siger Peter Bonde.

Den flotte første halvdel af 1. halvleg kunne ikke helt følges op i resten af kampen, men mindre kan også gøre det.

- Inden vi sang vores yndlingssang i omklædningsrummet, sagde jeg til spillerne, at der lige var 10-15 minutter i 2. halvleg, hvor jeg for første gang havde en fornemmelse af, at de var lidt usikre. De vidste ikke rigtig, hvor de var i det. Men jeg synes indskiftningerne af Marius (Christiansen, red.) og »Frede« (Frederik Christensen, red.) ændrede det lidt. De gav noget energi, og det er dét, indskiftninger kan. Jeg var ellers ikke utilfreds med nogle af spillerne, men det blev kollektivt lidt tungt. Vi kom til at smide bolden for meget væk og sådan nogle ting. Men lige nu er vi et sted, hvor vi bare skal stille op, så vinder vi, noterer Peter Bonde sig.

Hans glæde går ikke kun på sejrene men også på hans trup. Han har fået en flok hårdtarbejdende spillere, der også kan spille flot fodbold, når det lykkes for dem. Men som alle andre har han naturligvis ekstra roser til topscorer Rajovic.

- Rajovic er outstanding, for det er ikke kun de to mål, han laver. Han arbejder som en hest. Ham og Christian Enemark var klart vores bedste i dag (søndag, red.), siger Næstved-træneren, der nu kan se tilbage på fem sejre i seks kampe.

- Vi er nummer ét, har den mest scorende spiller i rækken og har det bedste forsvar. Så lever vi med, at der for første gang blev scoret mod os på hjemmebane, siger han.

Den store helt på Tintshop Park i Næstved søndag eftermiddag var uden sammenligning Mileta Rajovic.

Den bomstærke Næstved-angriber sørgede med sine to mål for 2-1-sejren og mens hans første mål var en ret simpel inderside, var mål nummer to mere spektakulært.

- Jeg ved det ærligt talt heller ikke selv. Vi er jo både mig, målmanden og midterforsvareren, og så er det måske bare mit held for tiden, at det er mig, den rammer, og ikke en af de andre. Den skal bare i mål, og jeg tror, den rammer mig i baghovedet. Det var lækkert og også lækkert indlæg af (Sebastian, red.) Kroner, siger Rajovic, der nu topper 2. divisions topscorerliste med seks mål.

Han og holdet måtte dog igennem længere perioder uden at være i kontrol.

- Da vi får målet, trækker man sig måske lidt længere ned istedet for bare at fortsætte med at køre på. Ellers ved jeg ikke rigtig, hvad der sker. Vi får scoret målet tidligt, og vil gerne holde en føring. Vi ved, at vi har holdt en 1-0 før, kommer det fra matchvinderen, som på det første mål blev assisteret af en livlig Abdoulie Njai.

- Den hurtige Næstved-kant var igen med i meget af Næstveds fremadrettede spil, men han ville gerne have afgjort kampen lidt tidligere.

- Der skal jo være lidt spænding, siger han med et grin.

- Det var to hold, der gerne ville spille fodbold. Det gør kampen spændende og det bliver marginalerne, der gør, at vi vinder. AB er et godt spillende hold, og så er det altid godt og sjovt i den række her, siger Njai, som var tæt på en scoring selv.

- Jeg ville gerne have scoret et mål, men jeg må gemme den til næste gang. En assist er også godt nok denne gang, mener han.

I forsvaret spillede Christian Enemark en overbevisende kamp ved siden af anfører Jesper Christiansen.

- Det var en dejlig sejr. Altid dejligt at slå sin tidligere klub, selv om jeg havde et fantastisk godt år i AB. Men nu spiller jeg i Næstved igen og vi skal jo have de tre point, siger Enemark, der skiftede tilbage til Næstved fra AB i sommerpausen.

- AB har stor kredit af kampen, specielt i 2. halvleg spiller de godt. Vi har lidt mere i 1. halvleg, så det var lækkert, den tippede til vores fordel. Den måde vi kom ud til kampen, var lige efter gameplanen og den måde, vi gerne vil spille på. Vi skal arbejde hen mod længere perioder at have bolden i. Det bliver for hektisk i 2. halvleg, hvor vi smider den for meget. Jeg tror ikke, det er vores intention, at vi vil spille ligeså meget i 2. halvleg, det er bare kvaliteten, der bliver dårligere. Det er lidt en tendens, at vi mister grebet i 2. halvleg. Jeg ved ikke hvorfor, men det er også nogle sjove kampe, hvor vi relativt hurtigt kommer foran i kampene, og så får vi tendens til at trække lidt længere tilbage. Men vi skal have elimineret de tekniske fejl, som vi laver alt for mange af. Vi går for hurtigt i angreb istedet for måske at vente en ekstra gang og få noget mere ro på kuglen. Det sker for meget i vores kampe, istedet for at vi bare kører dem over. Det har vi jo kvalitet til, siger forsvarsspilleren i en længere analyse af søndagens opgør, hvor han selv viste, at han er blevet bedre.

- Jesper og jeg har fundet ind i et godt samarbejde. Jeg føler mig tryg dernede og komfortabel. Min rolle er også, at jeg skal være med til, at vi sætter spillet med min ro på bolden og mit overblik, som gerne skal skabe noget stabilitet. Jeg synes, jeg spiller en god kamp og får afvist godt. Jeg er godt tilfreds, siger Enemark, der endda leverede en klinisk skarp yderside-aflevering frem i banen i en omstilling.

- Der var mange af de andre, der også var overrasket over den. Det er nogle af de ting, jeg gerne vil have mere frem i mit spil på den sidste tredjedel af banen. De ting kommer, når adrenalinen pumper i kroppen, siger han.