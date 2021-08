Se billedserie Peter Bonde har efter pokal-nederlaget til Holbæk B&I tvivlet på, at det var den rigtige beslutning, da han til den kamp valgte, at spare flere profiler forud for lørdagens 2. divisionskamp mod Skive. Efter tre point i Nordjylland er de overvejelser dog forduftet igen. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Bonde: - Sejr fjerner selvbebrejdelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bonde: - Sejr fjerner selvbebrejdelse

Sport Sjællandske - 09. august 2021 kl. 10:25 Kontakt redaktionen

Da Næstved Boldklub i tirsdags tabte 2-0 i pokalturneringen til Danmarksserieholdet, Holbæk B&I, fremgik det af trænerteamets spiller-dispositioner, at deres primære fokus lå på weekendens sæsonpremiere i Nordjylland.

Holdets cheftræner Peter Bonde har dog i sin efterrationalisering delvist fortrudt, at pokalkampen ikke fik større prioritet qua holdets nu tidlige pokal-exit.

De overvejelser forduftede dog hurtigt igen med weekendens flotte skalp i Skive.

- Jeg har ærgret mig lidt efter Holbæk-kampen, hvor vi prioriterede, som vi gjorde. Men det gør jeg ikke mere. For jeg tror årsagen til, at vi vinder i dag blandt andet var, at vi netop prioriterede, som vi gjorde i tirsdags. Så den selvbebrejdelse jeg havde efter Holbæk-kampen, den er blevet fjernet i dag, sagde Peter Bonde efter lørdagens flotte skalp i sæsonåbneren. Han fortsatte:

- Man kan jo se, vi ikke er der helt fysisk endnu. De sidste 10 minutter havde vi det rigtig hårdt, hvor vi slider meget. Havde vi brændt den af i Holbæk, så havde det måske været 25-30 minutter, hvor vi havde slidt hårdt i det i dag i stedet for ti. Så på den måde er jeg glad for vores disponeringer nu, forklarede Bonde

Kampen var desuden et turnerings-comeback for Peter Bonde som cheftræner i den klub, han sidst var cheftræner i for godt 21 år siden.

Og det kunne ikke være gået meget bedre for den tidligere landsholdsassistent, der var yderst tilfreds med spillernes indsats.

- Vi havde det svært i starten. De kommer fra et højere tempo, og vi skulle lige vænne os til farten, hvor vi heller ikke fik sluppet bolden hurtigt nok. Det blev ret stresset i den periode. Men efter en halvtimes tid synes jeg kampen sætter sig lidt, og specielt i første kvarter af anden halvleg spiller vi rigtig godt. Der dominerer vi, og der skal vi faktisk også lukke kampen, lyder det fra cheftræneren der tilføjede:

- Derefter får de ændret kampens karakter lidt med tre indskiftninger, som virkelig kommer med noget energi. Så der sad vi og spekulerede en del på trænerbænken. Vi overvejede at sætte Lasse (Lasse Nielsen red.) ind for at styrke det nede bag i. Men sådan et træk for tidligt i kampen kan også være farligt, fordi man bare kommer til at lægge sig ned. Vi holder flot stand, og jeg er meget tilfreds med indstillingen og duelstyrken. Så må spillet komme i længere perioder, når vi får lidt mere fysisk overskud. Nu har vi otte dage til næste kamp, og det er dejligt, forklarede Bonde.

Flere spillere viste sig flot frem foran Bonde og det øvrige trænerteam i lørdagens sejr.

- Vores to backs var fantastiske. Både William Lénart og Sebastian Kroner. Det var en virkelig flot kampe de spillede - det var jeg meget imponeret af. Og så synes jeg, de fire bagerste generelt forsvarede rigtig godt. Derudover var Rajo (Mileta Rajovic red.) virkelig stærk. Han er så vigtig for vores spil, fordi han har den power, han har deroppe, sagde Næstved-træneren.

Stærk præstation af 19-årig Næstved-dreng 19-årige William Lénart, der har spillet i Næstved, siden han var tre år, scorede sit første mål som seniorspiller på Næstveds førstehold i lørdagens kamp.

Målet og den flotte præstation har formegentligt gjort det sværere for Peter Bonde at se bort fra Næstved-drengen i startopstillingen fremadrettet - også når holdets anden venstre back, den skadede Mathias Høst, vender retur fra sin ankelskade.

Lénart selv vil dog ikke bruge sin energi på at gå rundt med de spekulationer.

- Jeg fokuserer bare på at komme ind og bidrage med de ting, som jeg er god til. Jeg tænker faktisk ikke på så meget andet end at komme ind og give den gas. I dag handlede det bare om at levere en god præstation. Så må jeg så efterlade det indtryk, som jeg nu engang gør hos Bonde, og så tager han beslutningen derfra. Men jeg er rigtig tilfreds med min præstation, lød det.

Lénarts egen præstation og holdets tre point var ekstra tilfredsstillende efter en optakt, der har været lidt ekstra nervebetonet end vanligt.

- Man er lidt ekstra nervøs og spændt, når det er sæsonens første kamp. Det har jeg godt kunne mærke på mig selv og generelt på holdet. Det var en svær start på kampen, hvor de kom med et hårdt tryk efter en lang bustur, så vi skulle lige i gang. Men vi kommer godt ind i kampen igen, og får kriget den hjem den sidste halve time. Så det kunne ikke ende bedre, sagde den glade matchvinder efter kampen.

De tre point var Næstveds første sejr over skibonitterne på deres græs siden maj 2016, hvor det sidenhen er blevet til fire nederlag.