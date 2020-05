Tirsdag kan Næstveds tyske træner Maximilian Dentz (til højre i sort tøj) igen få lov at dirigere med sine spillere, når »De Grønne« genoptager træningen efter to måneders corona-pause. Foto: Rasmus Terkelsen Foto: Rasmus/TERKELSEN-MEDIER.DK

Bolden ruller igen i Næstved fra tirsdag

Sport Sjællandske - 11. maj 2020 kl. 08:09 Af Claus Rasmussen

Det er efterhånden to måneder siden Næstved Boldklub spillede 0-0 mod Nykøbing FC på et tilskuertomt stadion, men siden da har spillere og ledere i den sydsjællandske 1. divisionstrup ikke set ret meget til hinanden.

To dage senere blev træningen nemlig suspenderet på grund af coronavirussen, og 21. marts blev hele flokken hjemsendt.

Nu er direktør Peter Nielsen dog klar til at kalde sine tropper tilbage på arbejde, for torsdag gav myndighederne grønt lys til »De Grønne« og de øvrige klubber i Superligaen og 1. division.

- Så vi starter træningen op på tirsdag, siger Peter Nielsen.

- Der er mange ting, vi lige skal have på plads og snakket igennem. Så det bruger vi mandagen til. Vi skal have styr på banerne, og så skal spillerne have alt deres udstyr hjem, for de må ikke klæde om på anlægget. Så det har vi også lige brug for at få styr på, siger direktøren.

Interne træningskampe

Der er en stor del udenlandske spillere og trænere i Næstveds 1. divisionstrup, men langt størsteparten skulle være klar til at stikke i støvlerne tirsdag.

- De fleste er i Danmark, og så er der lige et par stykker i Tyskland, siger Peter Nielsen.

I alt råder sydsjællænderne over en trup på 26 spillere, og der er brug for alle mand i forberedelserne til re-premieren på sæsonen.

Divisionsforeningen forventer turneringsstart 29. maj, og der bliver næppe mulighed for træningskampe, inden det går løs for alvor.

- Det er der ikke givet grønt lys for. Så vi må nøjes med at spille interne træningskampe - selv om det jo ikke er det samme, siger Peter Nielsen, der glæder sig over, at sæsonen kan genoptages.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi kommer i gang, så vi kan få lov at spille færdig og kæmpe for at blive i rækken i stedet for at rykke ned på en eller anden skrivebordsafgørelse, siger han.

Efter 20 af de 33 spillerunder er Næstved Boldklub næstsidst i rækken med seks point op til Skive over nedrykningsstregen.