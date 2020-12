Miki Novovic var kaptajn i Philip Hertz? fravær. Men han kunne ikke forhindre randrusianerne i en komfortabel sejr. Foto: Kim Rasmussen

Blæst omkuld i Randers

27. december 2020 Af Simon Ydesen

Tredje gang blev heller ikke lykkens gang for Team FOG Næstveds basketligahold, der stille og roligt er ved at udvikle et Randers-kompleks. Måske rettere sagt et Chris Nielsen-kompleks, for han bliver ved med at gøre ondt på sydsjællænderne.

I Randers kalder man Chris Nielsen for borgmesteren, og i søndagens kamp mod Team FOG Næstved spillede den rutinerede Randers-profil i hvert fald som om, han ejede hallen. Værterne vandt 104-92 og Chris Nielsen gjorde stort set, som han havde lyst til. Da de to hold mødtes i Næstved inden jul var det Chris Nielsen, der med en sidstesekundsscoring afgjorde kampen til kronjysk fordel, og han er en mester i at gøre livet surt for Team FOG Næstved.

Alene i første quarter leverede Chris Nielsen 20 point og et par pointgivende afleveringer. Team FOG Næstved fik for sin del et par scoringer fra Esben Reinholt, der stille og roligt begynder at ligne vigtigt aktiv for Team FOG, mens Samuel Idowu gjorde livet surt for Randers-defensiven med sine mange forskellige måder at blive farlig på.

En anden vigtig faktor for kampen var, at Team FOG Næstved måtte undvære kaptajnen Philip Hertz, der døjer med ryggen.

Hans fravær gjorde Team FOG Næstveds udskiftningsmuligheder begrænsede, og den defensive hårdhed, som Hertz altid er garant for var i den grad savnet. Den tredje og sidste faktor, der spillede ind på kampens udfald var den blæst, der skabte spekulationer om en lukning af Storebæltsbroen i løbet af søndagen.

- Vi var kørt hjemmefra i alt for god tid på grund af frygten for, at broen skulle lukke ned. Det betød, at vi havde fire timers ventetid i Randers inden kampen, og det var for lang tid, så på den baggrund er jeg faktisk lidt overasket over, at vi trods alt kunne præstere så godt, som vi gjorde i perioder af kampen, siger træner Arnel Dedic.

Team FOG Næstved var udfordret i forhold til at stoppe Randers' stærkeste offensive kort som Chris Nielsen og den 218 centimeter høje Jonathan Jeanne. Kun Samuel Idowu var nogenlunde i stand til at følge Randers-profilernes høje scoringsfrekvens.

Ved pausen var hjemmeholdet foran med 63-51, og det lignede i den grad et Team FOG Næstved-hold, der var i knæ.

Til Arnel Dedics store ros fik han sat noget sammen til anden halvleg, der så ud til at virke. Den karismatiske Team FOG-træner kunne se sine tropper bringe sig tilbage i kampen. Team FOG Næstved var blot bagud med 70-71 midt i tredje quarter, men fra det punkt tog Randers atter styringen med kampen, og det faste greb om sejren gav Randers aldrig slip på, hvilket irriterede Esben Reinholt.

- Vi tabte rytmen lidt i slutningen af tredje quarter, og så fandt vi aldrig tilbage igen. Det var som om, gassen gik lidt af ballonen, men jeg ved ikke helt, hvad det skyldtes, siger Esben Reinholt, der var en af de Team FOG Næstved-spillere, der ved, hvor god Chris Nielsen kan være, hvis man ikke er helt oppe i ansigtet på ham.

- Vi kender jo Chris' kvaliteter, men jeg vil nu sige, at det ikke kun er ham, der gør ondt på os. Vi matcher bare dårligt op mod Randers, og så gav vi dem for mange frie trepointsskud i dag, siger Esben Reinholt.

Nederlaget er en kæmp i hjulet på Team FOG Næstveds ambitioner om at slutte i grundspillets top tre. Godt nok har man kun lige krydset midtvejsmærket for grundspillets afvikling, men Team FOG Næstved er allerede et eller måske rettere to skridt efter de øvrige tophold, da man blot har vundet to ud af otte opgør mod de andre såkaldte Pro A-hold. Det efterlader Team FOG Næstved på en femteplads, der kan blive meget svær at komme væk fra igen.

Med den nuværende stilling in mente er Team FOG Næstved næsten tvunget til at levere en mindre sensation, som det vil være, hvis man onsdag kan besejre Bakken Bears, der kommer en tur til Næstved til en slags tidlig nytårskur.