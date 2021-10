Team FOG Næstved får besøg Bakken Bears. Kameron Williams (billedet) og holdkammeraterne skal spille op til deres bedste, hvis de vil slå aarhusianerne. Foto: Kenn Thomsen

Bjørnematch bliver en prøvelse

Sport Sjællandske - 22. oktober 2021 kl. 19:30 Af John Ringstrøm

Efter en række aftenkampe på hverdage gælder det en lørdag eftermiddagskamp for Team FOG Næstved, når sydsjællænderne i den gamle Næstved-Hallen får besøg af aarhusianske Bakken Bears.

Begge hold har maksimumpoint efter sæsonens fire første kampe, men bliver dog overgået i basketligatabellen af Svendborg Rabbits, som har vundet alle deres fem første kampe.

Uanset hvad vil der efter lørdagens topopgør i det sydsjællandske kun være to hold tilbage med lutter sejre i ligaen, da enten Team FOG eller Bakken vil trække sig ud som sejrsherre.

- Jeg ved ikke, hvem der vil vinde. Men det er en maraton, vi har gang i, og ikke en sprint. Hvis vi vinder, ændrer det ikke det store på den lange bane, andet end at vi kan sige, at vi så har spillet excellent og slået Bakken. For man skal spille optimalt for at slå dem. Men det bliver også en god måde for os som hold og mig som træner at måle os på - at se hvor langt vi er kommet og hvad vi skal forbedre, mener Team FOG Næstveds træner Andy Hipsher.

Det er første gang, den amerikanske træner kommer til at overfor de mangedobbelte, danske mestre, som også de senere år har blandet sig på fornem vis i de europæiske mesterskabsturneringer.

- Jeg ved, det er et meget talentfuldt hold med dybde, og de har mange måder at angribe på. Skal vi slå dem, kræver det en holdindsats. Vi skal ikke bare gå mand-til-mand på dem, for det når vi ikke langt med. Vi spille spille som et kollektiv, for så kan vi konkurrere med dem og har muligheder for at blive i kampen, forudser Hipsher.

Team FOG Næstved har tidligere spillet nogle drabelige opgør mod de aarhusianske bjørne. Ikke mindst i slutspillet i sæsonen 17/18, hvor sydsjællænderne førte 2-0 i semifinalekampe. Men Bakken endte med at vinde de tre næste kampe og gå i finalen, mens Team FOG Næstved efterfølgende tabte bronzekampen til Randers med et enkelt point.

Siden har sydsjællænderne tabt samtlige 15 opgør mod Bakken Bears, selv om flere af dem har været tætte. Senest bare 85-86 i marts.

Det ville selvfølgelig være på tide med en revanche, men Andy Hipsher fokuserer lidt bredere og mere på, hvordan hans mandskab kan udvikle sig endnu mere, end det allerede har gjort.

- Optakten til sæsonen (også kaldet pre-season, red.) var en lidt underlig proces, for vi spillede sjældent med fuld hold på grund af skader. Så nåede vi at spille den første turneringskamp med fuldt hold, inden vores center Alonzo (Nelson-Ododa, red.) blev knæskadet. Vi har derfor ikke spillet med vores fulde hold endnu, og det kommer vi heller ikke til mod Bakken, siger Andy Hispher.

Nelson-Ododa er ikke længere at finde i Team FOG Næstveds trup, som derimod har rettet blikket ind mod en erstatning.

- Vi er en spiller nede, så vi skal have en ny ind på et tidspunkt. Det er en proces. Men indtil da er jeg godt tilfreds med gutterne. De arbejder godt, konstaterer Hipsher, der især er begejstret for sine unge spillere.

- Jeg snakker med dem hele tiden og fortæller dem, hvad de skal gøre. De spiller hårdt og det skal de også, men de kan ikke spille med 100 kilometer i timen hele tiden. De formår også at spille på den måde, jeg ønsker, de skal spille. Jeg har tillid til både dem og de mere erfarne, pointerer træneren.