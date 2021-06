25-årige Mathias Alstrup Bjaldby (t.v.) og 22-årige Marius Kryger Lindh (th.) bliver ét år mere i klubben. Foto: Slagelse B&I

Bjaldby og Lindh forlænger aftalerne

Sport Sjællandske - 28. juni 2021 kl. 12:05 Af Andreas Lissau

Cheftræner i Slagelse B&I, Zouher Abdullatif, tog i weekenden to vigtige skridt nærmere en slagkraftig trup til den kommende sæson i 3. division.

Den 22-årige kantspiller, Marius Kryger Lindh og den 25-årige ditto, Mathias Alstrup Bjaldby, vil begge to fortsat slå deres folder på Harboe Arena efter sommerpausen.

- Det er vigtigt for os at holde fast i vores lokale profiler - og der har både Bjaldby og Marius været prioriteret. Jeg har fra start ville have dem med på rejsen, derfor betyder det meget for både mig og klubben, at vi har landet aftalerne, udtaler Zouher Abdullatif til klubbens hjemmeside, og uddyber:

- Med Marius og Bjaldby er vi aldrig i tvivl om, hvad vi får. De har begge udviklet sig helt vildt, og jeg er virkelig glad for, at kunne arbejde med dem og udvikle dem som fodboldspillere endnu en sæson, siger Abdullatif.

Både Bjaldby og Lindh er, hvad man må kalde loyale Slagelse-drenge. Ingen af de to har nemlig endnu prøvet, at repræsentere andre klubber end de rødblusede fra Vestsjælland.

I den forgange 2. divisions sæson blev Mathias Bjaldby noteret for 24 optrædener og fire scoringer.

Også Marius Lindh var en vigtig ressource i den forgangne 20/21-sæson. Her fik den unge midtbanespiller nemlig for alvor bidt sig fast på holdet, hvor han blev noteret for 22 kampe i 2. division - dog uden mål, men med to assist.

Talenter belønnes Efter Zouher Abdullatif overtog trænersæddet i vinterpausen har cheftræneren udvist stor tillid til klubbens talenter, der har fået masser af spilletid på divisionholdet.

Den tillid har både Abdullatif og klubformanden, Michael Birkedal, proklameret vil fortsætte fremadrettet. Klubben vil således satse endnu mere på at blive en klub, hvor der ikke er langt til førsteholdet for egne talenter - også selvom det eventuelt skulle blive på bekostning af en »hurtig« oprykning, lyder det.

I tråd med disse udmeldinger er tre af klubbens unge drenge også blevet belønnet med kontrakter denne weekend.

18-årige Nikolaj Østergaard, 19-årige Marc Nielsen og 18-årige Jacob Christensen har alle tre skrevet under på etårige aftaler.

- Det er et vigtigt signal at sende til de unge talenter i området - Slagelse er et godt sted at udvikle sig. Og så har de tre drenge bare været en vigtig del af holdet det sidste halve år. De har gjort det godt, og fortjener den her tillid, lyder det fra Zouher Abdullatif.

Stadig lang vej Foruden de nye aftaler til de tre talenter samt Lindh og Bjaldby, så har klubben også tidligere forlænget samarbejdet med henholdsvis rutinerede Jean-Claude Bozga, den etablerede divisionsmålmand Sebastian Olsen og den kulturbærende, Rasmus Søe Andersen.

Ind i truppen er også kommet den alsidige og velkendte, Rasmus Grosen, der det seneste år har været forbi AB.

Samtidig er det dog altså også blevet til et farvel til Frederik Christensen og den nu pensionerede midtbaneslider - klubbens nye U23-cheftræner - Cagri Erdem.

Trods weekendens nye underskrifter, er der, ifølge cheftræneren, stadig mange ubekendte i forhold til næste sæsons Slagelse-trup.

- Vi er langt fra færdige med arbejdet. Det kører på højtryk hele sommeren, udtaler Abdullatif til klubbens hjemmeside.

Cheftræneren oplyser overfor Sjællandske, at han går ind i en hektisk kommende uge, hvor han skal i dialog med både velkendte og nye ansigter - hvilke spillere vil han dog endnu ikke oplyse noget om.

Specielt Frederik Christensens afgang har sendt cheftræneren i tænkeboks.

- Vi skal ud og finde en erstatning for Frederik. Han har haft stor betydning på- og udenfor banen, så det bliver svært, men vi skal nok finde en løsning, siger han.

I det nyligt offentliggjorte program for den kommende sæson i den landsdækkende 3. division indleder Slagelse-mandskabet med to - »på papiret« - overkommelige kampe.

7. august klokken 15 gæster oprykkerne fra Silkeborg KFUM således Harboe Arena, imens oprykkerne fra Karlslunde IF kommer på besøg i den efterfølgende weekend.