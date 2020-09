Se billedserie Næstved Herlufsholms træner Tomas Laursen var bestemt ikke tilfreds med dommer Anders Larsen i sæsonpremieren mod Rødovre. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Bittert nederlag i premieren

Sport Sjællandske - 19. september 2020 kl. 20:50 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skuffelsen var tydelig da Næstved Herlufsholms træner Tomas Laursen kom ud fra omklædningsrummet efter sæsonpremieren i 2. division mod Rødovre.

Og den blev endnu tydeligere, da han åbnede munden og satte ord på det knebne hjemmebanenederlag på 30-31.

- Vi måtte bare ikke vinde i dag..., lød det fra den erfarne træner.

- Det gør mig ked af det. Vi skal nok på det svært i år, så vi har ikke brug for, at dommerne er imod os også. Vi havde det taktiske overtag, og Rødovre scorede kun seks mål på 18 minutter, men så begyndte de at blande sig.

Efter at have været bagud 15-20 i begyndelsen af anden halvleg, kæmpede Næstved Herlufsholm sig ellers foran 23-22, og ved 24-23 bragede Kasper Lund er skud på stolpen, som dermed forhindrede værterne i at komme foran med to.

Den uheldige afslutning var dog kun begyndelsen på en håndfuld bitre minutter for sydsjællænderne.

På de tre næste Rødovre-angreb fløjtede Anders Larsen og Sammy Mikkel Christensen straffekast til gæsterne og viste henholdsvis Andreas Gylling, Kasper Lund og Kaare Ravn ud i to minutter.

Rødovres Ask Kristoffersen scorede på alle tre straffekast, og det var også ham, der bragede gennem Næstved-forsvaret og gjorde det til 27-25 til gæsterne med seks minutter igen.

Kort forinden havde dommerne givet Næstved-keeper Jonas Hansen lov til at få tørret bolden, men da spillet blev sat i gang igen, løftede de omgående hånden som tegn på passivt spil og tvang værterne til en panik-afslutning.

- Det var en fejl. Det var kampafgørende..., mente Tomas Laursen både under og efter kampen.

I slutfasen markerede unge Magnus Holt sig med to flotte mål fra venstre fløj, og Andreas Gylling bragede yderligere et par bolde i kassen til både 26-28 og 28-30.

Bagspilleren blev sit holds topscorer med syv mål - heraf seks i det sidste kvarter - og i det hele taget var Tomas Laursen godt tilfreds med sit holds offensiv.

Selv om klubben har mistet adskillige profiler i bagkæden i forhold til sidste sæson blev det trods alt til 30 mål.

- Angrebsmæssigt er jeg tilfreds, men vi må ikke lukke 31 mål ind. Og slet ikke når Jonas faktisk har en del redninger. Vi fik aldrig helt styr på deres pres på toeren, så der er noget at arbejde med, siger Tomas Laursen.

Det var især gæsternes Jacob Bønnelykke og Mads Ohlsson Svangren, der gjorde ondt på Næstved-forsvaret, og de to scorede 13 gange tilsammen.

- Vi kommer til at skulle slås for det i denne sæson, og hvis vi skal vinde kampe, så skal vi holde modstanderne under 25 mål, siger Næstved Herlufsholms debutant Kaare Ravn, der sled i det i midterforsvaret sammen med Kasper Lund.

- Jeg har ventet længere på at skulle spille om to point, så det er en træls følelse lige nu. En sæsonpremiere er aldrig køn, men vi kæmper for det og gør, hvad vi kan. De tre udvisninger blev dyre for os, men jeg havde fået at vide, at jeg lænede mig op af en. Så det var fair nok, siger Kaare Ravn.

- Men jeg er enig i, at vi fik to moralske point.