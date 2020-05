Frederik Birkelund fra Næstved vandt DJGA Spring Open med et forspring på to slag. Foto: Claus Rasmussen

Birkelund fik sejr i forsinket sæsonpremiere

Den 20-årige sydsjællænder, der stiller op for The Scandinavian Golf Club, vandt herrerækken foran klubkammeraten Sebastian Friedrichsen.

Efter torsdagens to runder var Frederik Birkelund fem slag over par og havde et forspring på tre slag til den nærmeste forfølger på leaderboardet.

- Jeg begyndte ikke særligt godt, men jeg var tålmodig - og det skal man være på den bane. Selvfølgelig var det ikke fedt at miste sin føring så hurtigt, men jeg vidste, at jeg ikke skulle stresse over det, for alle laver fejl, siger Frederik Birkelund.