Billeder: Tommelfingeren op for første træning

Normalt plejer det altid at være træneren, man kan høre råbe højest, når der er et intervalspil i gang til en fodboldtræning, men da Næstved mandag havde første træning i den nye sæson, så var det en spiller, der gik klarest igennem lydmuren i Næstved.

Lasse Nielsen er blevet berømt for sin evne til at lede et fodboldhold, og det sker blandt andet ved konstant at guide holdkammeraterne. Det fik de øvrige Næstved-spillere straks at høre, da der blev spillet en omgang intervalspil til træningen. Hele tiden kunne man høre Lasse Nielsen opildne sine holdkammerater via instrukser på dansk og engelsk, og hvis der blev lavet en fejl var der opmuntrende ord fra Nielsen om at fokusere på næste sæson.

Sådan en spiller har man ikke haft i Næstved i umindelige tider. Rent fodboldmæssigt gjorde han det ikke svært for sig selv. Det var dog tydeligt, at han indtil for et par uger siden har begået sig på et markant højere niveau end resten af Næstved-truppen. Skulle der være en markspiller, der kan gøre Lasse Nielsen rangen stridig om titlen som fodboldkonge af Næstved, er det Jesper Christiansen. Den bomstærke forsvarsspiller lader for sin del støvlerne tale mere for sig, og de talte et klart og tydeligt sprog, da han med en helflugter tyrede dagens flotteste scoring i nettet.

Resten af Næstved-træningen var stille og rolig. De fremmødte Næstved-fans havde frygtet, at de skulle være vidner til en mindre invasion af ukendte lykkeriddere, men det var der ikke noget af. Der var tre nye ghanesere, og det var helt ærligt svært at bedømme deres niveau ud fra de sparsomme sekvenser i intervalspillet. Joshua Armatey, Godwin Segla og Isaac Nortey er den seneste delegation fra Ghana. De slutter sig til landsmændene Ibrahim Laar og Eric Zotovie.

Resten af den fem kvarter lange træning blev brugt til at løbe og spille lidt småspil. Blandt tilskuerne var formand for amatørafdelingen Christian Wennicke, og han kunne med glæde notere sig, at William Lenart, Viktor Anker, Lasse Nielsen, Marius Christiansen, Magnus Jørgensen og 17-årige Julius Madsen alle spiller i eller har været en del af Næstveds talentafdeling. Unge Julius Madsen er denne sommer vendt hjem fra Sønderjyske, og den energiske midtbanespiller bliver meget spændende at følge. Han er aldeles ligeglad med omgivelserne. Således kørte han ret hurtigt to af de mere etablerede Næstved-spillere over med syngende tacklinger i intervalspillet.

Mens der var flere gammelkendte ansigter, var der også en del nye, og de så ud til at falde godt ind i jargonen fra første boldberøring, men der er ingen tvivl om, at Næstved med fordel kunne arrangere noget teambuilding for den nysammensatte spillertrup.

Der er dog ikke meget tid at løbe på frem mod sæsonstarten, der for Næstveds vedkommende er en lille måned ude i fremtiden.

Derfor er der også et tidspres at forholde sig til for den nye Næstved-træner Pedro Hipolito, men han var blot glad for at møde sin spillertrup for første gang ved mandagens træning.

- Jeg er glad for det første indtryk. Spillerne virker som om, de er engagerede og motiverede for at lytte til mine instrukser, så det er et positivt indtryk, siger Pedro Hipolito.

Omvendt kan man også sige, at han selv efterlod et langt mere positivt førstehåndsindtryk end det for eksempel var tilfældet, da Næstved havde første træning for lidt over et år siden. Dengang efterlod Ricky Pabon en spillertrup i chok med et sprog, som selv ikke den mest garvede sømand ville finde passende. Måske kunne den tidligere Næstved-træner tage ved lære af Lasse Nielsen, for nok kunne man klart og tydeligt høre ham, men her var der i modsætning til tidligere grund til at vende tommelfingeren op i forhold til de ord, der blev råbt