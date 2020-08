Se billedserie Martin Jensen var rykket ind som hængende angriber/offensiv midtbane, da Slagelse var i Vanløse for at spille træningskamp. Foto: SImon Ydesen

Billeder: Slagelse fik første testsejr

Sport Sjællandske - 08. august 2020

Slagelse spillede lørdag sin tredje træningskamp på otte dage, da man var en tur i Vanløse, som blev besejret 4-2.

Frederik Christensen blev skadet i midtugekampen mod Køge Nord, så træner Ulrik Balling havde valgt at placere Martin Jensen i en rolle som hængende angriber bag Mikkel Petersen i lørdagens kamp. 4-5-1-formationen gav et godt grundlag for at dominere mere på bolden, end man ofte ser fra vestsjællænderne, der slap godt fra den øvelse med fire mål til følge. Der var dog også lidt defensive udfordringer ved den taktik.

- Overordnet set var jeg tilfreds med spillet, og der var flere gode individuelle præstationer i kampen, men i første halvleg synes jeg, at vi gav lidt for mange omstillingsmuligheder væk. Det blev bedre efter pausen, hvor vi sad på spillet i den sidste del af kampen, siger Ulrik Balling.

Patrick Andersen bragte Slagelse på 1-0 kort før pausen, da han scorede direkte på frispark. SBI fik dog ikke mulighed for at gå til pause i front, for værterne udlignede umiddelbart efter føringsmålet, da man tabte en bold i eget felt.

I anden halvleg blev der skiftet ud, og de nye folk gjorde det godt i den bagende varme. Blandt andet Peter Stenbek, der gjorde det til 2-2 i kølvandet på en vandpause.

Vanløse var inden da kommet i front på et straffespark, men da først Slagelse fik hul på målbylden efter pausen, så det godt ud.

- I vandpausen bad jeg Peter om at løbe mere dybt, og det dannede netop grundlag for scoringen til 2-1, siger Ulrik Balling.

Fem minutter efter udligningen var evigt farlige Rasmus Tangvig på pletten, og gjorde det til 3-2. Marius Kryger Lindh, der er hjemme fra sit collegeophold i USA lukkede kampen med en scoring til 4-2.

- Det er altid rart at vinde, også selvom det bare er en træningskamp, så det giver lidt moral, og når man lægger det sammen med, at vi spillede en fin kamp, så var det en god oplevelse for alle involverede spillere, siger Ulrik Balling.

Han er dog forsigtig med at lægge alt for meget i resultatet, som han understreger, er en svær størrelse at blive klog på.

- Sådan er det altid med træningskampe. Man skal ikke stirre sig blind på resultaterne. Det er nok kun, hvis man taber alle sine kampe, at man skal være opmærksom på resultaterne, siger Ulrik Balling.

Christian Overby og Mike Mortensen er fortsat ikke gået i gang efter deres senere ferie som følge af 1. divisions senere sæsonafslutning, og Cagri Erdem er også fortsat ude, så der blev plads til at se nogle af de forventede reserver an.

- Der var som sagt flere gode præstationer, og det er positivt, at vi kan se frem til en god konkurrence om pladserne på holdet, siger Ulrik Balling.