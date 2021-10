Se billedserie SLAGELSE VS LYSENG 3. DIVFoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Slagelse B&Is første sejr i halvanden måned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Slagelse B&Is første sejr i halvanden måned

Sport Sjællandske - 12. oktober 2021 kl. 10:27 Kontakt redaktionen

Det blev den, da vestsjællænderne lørdag hentede tre point ved at besejre Lyseng 2-1, og træner Zouher Abdullatif så da også glad og afslappet ud, mens spillerne luntede af efter kampen.

- I dag handlede det om de tre point, og det er en kæmpe forløsning. Men jeg synes også, at vi leverer en god præstation i anden halvleg, og jeg er meget tilfreds med de spillemæssige facetter både med og uden bold. Og vi har jo chancer til to-tre mål mere, siger Zouher Abdullatif.

Træneren ærgrede sig dog over, at det ikke lykkedes at holde nullet, og det gjorde anfører Rasmus Søe Andersen også.

- Det var ærgerligt, for så havde vi måske haft lidt mere overskud til sidst. Nu måtte vi arbejde den hjem, men vi tager sejren, siger anføreren, der forståeligt nok var glad for de tre point, der luner gevaldigt hos et bundhold.

- Jeg kigger ikke så meget på tabellen. Men det er vigtigt at få følelsen af, at man kan vinde. Det gør også, at man træner bedre, og det giver nogle ekstra procenter, siger Rasmus Søe Andersen.

Keeper var tryg til sidst

Var der én, der ærgrede sig mere end andre over gæsternes scoring fra baglinjen, var det keeper Sebastian Olsen. Og han påtog sig også straks skylden for reduceringen til 2-1 i det 81. minut.

- Det er min. Jeg tager lige et step ud for at dække tværpasningen og så skovler han den indenom, siger målmanden.

Glæden over de tre point var dog væsentlig større end ærgrelsen over smutteren.

- Det var tiltrængt, og jeg er også glad for måden, vi vinder på. I første halvleg lavede vi mange fejl, men i anden halvleg var vi klart det bedste hold, siger Sebastian Olsen.

- Generelt har vi været gode defensivt. Vi vidste, at Lyseng var farlige på dødbolde og lange indkast, men jeg følte mig tryk nok, og der var ikke de store problemer. Der var heller ikke noget panik til sidst. Der kom rutinen nok til sin ret hos os nede bagi. Både jeg, Rasmus Søe og Bozga har jo prøvet lidt af hvert, og der var ikke nogen, der rystede i bukserne.