Se billedserie Vordingborg-anfører Nicklas Rasmussen er en sjælden målscorer, men mod Greve var han på pletten til 2-0. Foto: Anders OIe Olsen

Billeder: Effektive Vordingborg sænkede Greve

Sport Sjællandske - 20. maj 2021 kl. 09:16 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Greves danmarksseriehold havde klart mest at spille for i aftes på eget græs, hvor en sejr på eksempelvis 4-0 og et samtidigt nederlag til Allerød 0-3 ville betyde en plads i oprykningsspillet til 2. division.

Men det var ikke til at se, for Vordingborg lignede ikke et bundhold, men snarere et sprudlende hold på vej op - omend tabellen og skadessituationen siger noget andet.

Fra start satte Vordingborg sig noget overraskende på spillet mod et lammet hjemmehold, der skulle frem og score, men ikke fik sat meget sammen i den retning.

Det tog 10 minutter, før Greve bed fra sig, og efter otte huggede Vordingborgs Mathias Drost på overliggeren på Nicolai Andreasens oplæg, men efter 17 minutter var den der for Andreasen selv til 0-1 efter klumspil i feltet.

Rystet hjemmehold

Det gav mod på mere, og godt 10 minutter efter steg anfører til Nicklas Rasmussen op og snittede 0-2 ind til chokstemning i Greve.

Hjemmeholdet var rystet, og lige før pausen var Nicolai Andreasen tæt på 0-3, men Greve-målmand Thobias Henriksen afværgede langt udenfor eget felt.

Efter pausen kom Vordingborgs tredje mål så, da et indlæg i feltet blev headet tilbage til Frederik Nielsen, der scorede.

- Kom nu, vi spiller som en flok kællinger, brølede Thobias Henriksen, og det havde han ret i. Gæsterne blev ved at spille og løbe i det sus af optimisme, som en føring mod en favorit giver, og der blev skabt fine muligheder i og rundt om feltet.

Greve kom bedre med som halvlegen skred frem og huggede på Vordingsborgs målmand Jakob Krag og headede på stolpen, inden Nicolai Andreasen efter 66 minutter blev sendt i en friløber, som han fik trykket forbi Henriksen til 0-4.

Går efter alt

Øj for en mavepuster til hjemmeholdet, men der var brede smil hos de sortklædte gæster.

- Vi har spillet sådan i stort set hele sæsonen, men vi har lavet alt for mange personlige fejl og brændt for mange chancer. I dag var vi skarpe, og vi kæmper for hinanden, selvom vi har fire-fem skader, og i dag måtte Anders Nielsen gå ud tidligt. Vi viser, at vi vil klubben og at vi vil danmarksserien, og det er dejligt, siger den dobbelte målscorer Nicolai Andreasen.

- Det bliver svært at overleve i rækken, men vi går efter alt, og vi spiller for at ligne et hold, der hører til i rækken, og vi skal vi vise. Vi skal have alle de point vi kan, siger angriberen, der var en del skadet i efterår, men nu har fundet formen og målnæsen.

I aftes gik det ud over Greve, der ikke kom i oprykningsspillet.

Vordingborg fik til gengæld tre point mere til kontoen, så de ender på 17 point i grundspillet. Dem tager de med over i slutspillet med de seks øvrige nederste hold i pulje 2. De skal nu parres med de syv nederste hold i pulje 1 i kampen om nedrykning.