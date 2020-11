Bestyrelsen ville ikke høre træneren

»Thomas Runes opgave i klubben har hele tiden været at varetage træning og kampe for vores dygtige 1. divisions Damer, hvilket resultatet viser at han har klaret godt. At Herlufsholm ikke ønsker at damerne skal spille i en landsdækkende 1. division, kan vi i bestyrelsen ikke genkende. Det skal bemærkes, at kvindedivisionsudvalget endnu ikke har indstillet forslaget om en landsdækkende 1. division til endelig godkendelse i DBU. Inden kvindedivisionsudvalget indstiller forslaget for DBU, har de bedt om høringssvar fra alle 1. divisionsforeningerne. Da udarbejdelse af høringssvar er en bestyrelsesopgave, har vi naturligvis ikke involveret Thomas Rune i udarbejdelsen af høringssvaret, og heller ikke drøftet det med ham...«, lyder det blandt andet.

»Derimod har kvindedivisionsudvalget talt med Thomas Rune om HG´s høringssvar, og det er sikkert her misforståelsen er opstået. For i vores høringssvar har vi skrevet, at vi syntes at oplægget indeholder spændendende sportslige tiltag, men da oplægget ikke redegør for de økonomiske konsekvenser for en landsdækkende turnering og dækning af de øgede udgifter for klubben i form af transport og evt. forplejning for ikke at nævne kravene i oplægget til fysiske trænere, blev bestyrelsens konklusion, at vi ikke kunne bakke op om forslaget, på grund af uklare økonomiske krav. Dette betyder ikke, at man fra bestyrelsens side ikke ønsker at følge og støtte pigernes drømme og ambitioner om at spille i kvalifikationsligaen.....ej heller at trække holdet ud af en evt. kvalifikation til 1. division«.