SBI-træner Ulrik Balling er glad for den nye struktur, som han mest af alt finder mere fair i forhold til nedrykningsspørgsmålet i denne sæson. Foto: Simon Ydesen

Behersket jubel i Slagelse over livline

Sport Sjællandske - 28. maj 2020 kl. 22:02 Af Simon Ydesen

Der var glæde i Slagelse torsdag aften, da beskeden om at der kun bliver to og ikke fem nedrykkere fra 2. division i denne sæson. Det ligger fast efter Divisionsforeningen kunne melde ud, at en ny struktur for 2. division er vedtaget med virkning fra næste sæson.

I første omgang er det dog meldingen om, at kun to hold rykker ud fra 2. division, der skaber glæde i Slagelse.

- Det er klart, at vores chancer for at overleve i denne sæson er blevet markant forbedre med den nye struktur. Vores spillere er med på, at vi ikke er reddet med den her ændring. Vi skal stadig ud at spille os til det, men vores chancer er blevet markant forbedret, siger Ulrik Balling.

Slagelse-træneren havde tidligere været ude i spekulationer om, at Slagelse skulle vinde fem ud af seks kampe for i det hele taget at have en chance, men det scenarie er ændret nu, hvor man virtuelt ligger over den nye nedrykningsstreg.

- Det er en markant ændring for os, at vi nu kan forsvare noget i stedet for at skulle ud at jagte noget. Det er en helt anden og meget mere positiv situation, siger Ulrik Balling.

Der er en anden og ikke uvæsentlig sidegevinst ved denne ændring. Slagelse vil overleve i 2. division, hvis ikke turneringen kommer i gang igen, som det ellers er planen lige nu.

- Det er en ny situation for os, og det er da et markant bedre udgangspunkt. At vi ikke ligger til nedrykning lige nu giver da lidt ro, men vi ved som sagt godt, at vi stadig ikke er reddet, siger Ulrik Balling, der også hilser den nye struktur velkommen med to 2. divisionsrækker, der ikke er geografisk betingede men derimod niveau-opdelte.

- Det giver nogle flere lige og tætte kampe, så det er jeg tilhænger af. Det kan godt være, at vi får længere udebaneture, men det kan vi nok godt overleve, siger Ulrik Balling.