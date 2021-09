Mikkel Bech Jensen har for første gang i et år sat sig i sadlen på en speedway-cykel. Denne gang dog en langbane-cykel, da han stiller op til DM på Skovbybanen ved Haderslev. Privatfoto

Bech på den lange bane

10. september 2021

For lige præcis et år siden parkerede Mikkel Bech Jensen speedwaycyklen i garagen.

Glumsø-drengen havde fået nok og ville i stedet koncentrere sig om sin familie og en civil karriere. Han havde kørt professionel speedway, siden han var 15-16 år og sågar opnået at blive holdverdensmester med Danmark.

Men sidste år i september trak han stikket.

Nu er den 27-årige sydsjællænder noget overraskende tilbage i sadlen igen. Dog ikke i den almindelige speedway-verden og umiddelbart heller ikke med målet om igen at blive en etableret aktiv del af sporten på sigt.

- Jeg har sagt ja til at stille op til DM på langbane på søndag. Det er kun ét løb om mesterskabet, for langbane er jo ikke så stort i Danmark, og der er ikke så mange kørere. Det kan derfor ikke betale sig at køre mere end ét løb, og det er bare at melde sig til, siger Mikkel Bech.

Interessen for et comeback i mild grad er opstået via sin arbejdsgiver Jacob Serop. Mikkel Bech er tømrerlærling hos Serop, der tidligere også har kørt speedway og er begyndt lidt igen.

- Jeg har hjulpet ham lidt i gang, og da jeg blev spurgt af Erik Gundersen (tidligere verdensmester på langbane i 1984 og 1986, red.), om ikke jeg skulle prøve langbane. Han var igang med at bygge en cykel op, siger Mikkel Bech.

For godt halvanden uge siden sad glumsøaneren så på en cykel igen på langbanen i Skovby tæt ved Haderslev.

- En langbane er 600 meter mod Glumsøs, der er 290 meter. Og så er det en rigtig sandbane. Man kommer op på 150 kilometer i timen på langsiden, så det er en okay god fart. Og jeg tænkte, at hvis jeg skal til at køre et DM, må jeg hellere lige teste først, lyder det fra Mikkel Bech.

Han kommer til at køre et DM mod dygtige kørere fra både ud- og indland. Den forsvarende danske mester er Kenneth Kruse Hansen fra Terslev ved Haslev, men han er skadet i øjeblikket.

- Der er ikke så mange langbanekørere i Danmark, så konkurrencen er ikke så stor. Man har derfor inviteret kørere fra Tyskland, Holland og vist nok også Sverige med. Blandt andre den tidligere tyske verdensmester Lukas Fienhage, som jeg har kørt mod før i almindelig speedway. De tæller selvfølgelig ikke med i DM, men giver noget konkurrence, siger Mikkel Bech, der stiller op for at vinde.

- Det gør jeg altid. Sådan er jeg støbt. Men det er faktisk ikke mit hovedmål. Jeg stiller op for at prøve det af, og så er det meget mere »laid back« end almindelig speedway. Det er hyggeligt og det handler ikke kun om at vinde, siger sydsjællænderen, der har en anelse om, at det er nemmere at køre langbane trods den højere fart.

- Man skal også skifte gear fra første til andet gear efter 20-30 meter. Det er jeg jo ikke vant til. Og så kører man i andet gear resten af vejen rundt. Jeg tror, det bliver sjovt, lyder det fra den fartglade Bech.