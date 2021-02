Se billedserie Line Trans Hansen (liggende) og Clara Windeleff vandt flere stævner i sidste sæson - blandt andet en World Cup i Slovakiet. I år består den hjemlige beachvolley tour af hele 30 seniorturneringer og 17 ungdomsturneringer landet over. Og som noget nyt er VK Vestsjælland også blandt arrangørerne med fire turneringer i Slagelse. Foto: Claus Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Beachvolley Tour gør holdt i Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beachvolley Tour gør holdt i Slagelse

Sport Sjællandske - 17. februar 2021 kl. 06:23 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis sneguderne ellers er med på den, begynder renoveringen af beachvolley-anlægget ved Slagelse Gymnasium i slutningen af marts, og allerede i midten af maj, skal banerne være klar til at indgå i den danske Pepsi Max Beachvolley Tour.

VK Vestsjælland har nemlig sagt ja til at være vært for hele fire turneringer i den kommende sæson.

Kr. Himmelfartsdag 13. maj går det løs med en ungdomsturnering, i weekenden 15.-16. maj gælder det Vestsjælland Open og Vestsjælland Challenger for de bedste seniorspillere, og 19. juni er det igen ungdomsspillernes tur.

- Hvis der endelig er kommet noget godt ud af alt det her corona, så er det måske det, for det betød, at vi begyndte at spille lidt mere beachvolley sidste sommer, siger VK Vestsjællands sports- og talentchef Kim Buchwald.

Samtidig med at flere af klubbens medlemmer begyndte at spille regelmæssig beachvolley og også deltog i turneringer, voksede ønsket om at få forbedret banerne. Og nu sker det altså.

- Det er nok over 10 år siden, banerne blev opgraderet, så det er ikke noget lækkert område mere. Det ville vi gerne have gjort noget ved, så vi har søgt nogle fonde, og klubben lægger også selv nogle penge i, siger Kim Buchwald.

Gymnasiet bidrager også til forskønnelsen af de offentligt tilgængelige baner, og Kim Buchwald glæder sig til, at det hele står færdigt.

- Nu er der tre baner med fælles netstolper og ikke ret meget plads. Det nye anlæg får fire baner og plads til, at man kan spille ordentligt, siger sportschefen, der forventer, at der bliver plads til 32 hold á to spillere pr. turnering.

Sidste sommer spillede Kim Buchwald sig helt op i eliterækken sammen med sin tidligere klubkammerat Oskar Madsen, der er professionel volleyballspiller i Frankrig. Lillebror Kalle Madsen gjorde det også godt sammen med Daniel Gordon og nåede op i 2. division, og hos kvinderne var VKV'eren Clara Windeleff en del af Danmarks bedste par sammen med Line Trans Hansen, inden en skade hos førstnævnte satte dem ud af spillet inden semifinalestævnerne.

Hvem af VK Vestsjællands indendørs ligaspillere, der er frisk på en udendørssæson i sandet ved Kim Buchwald endnu ikke, men han regner i hvert fald selv med at spille.

- Lige nu har vi fokus på afslutningen indendørs, og i maj er der jo også landskampe, som Oskar og Kalle formentlig er optaget af, siger Kim Buchwald.

Landskampene spilles i SparNord Arena i Slagelse i slutningen af maj, men selv om Brødrene Madsen formentlig ikke er med i Vestsjælland Open og Vestsjælland Challenger to uger tidligere, bliver der masser af god beachvolley.

Godt nok er der ikke så mange ranglistepoint på spil i de to turneringer, som på det »finere« Grand Slam- og Masters-niveau, men i og med, at arrangementerne i Slagelse er blandt de første i sæsonen, vil de formentlig tiltrække en del af de bedste danske spillere.