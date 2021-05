Basketligaen vises på ny dansk kanal

- Vi har haft behov for en stærk dækning af Basketligaen, og vi har jo tidligere set, hvor meget det faktisk betyder for interessen og det kommercielle produkt at have en god tv-partner. Vores mangeårige samarbejde med dk4 og senere TV 2 var til stor glæde og gavn for Basketligaen. Vi glæder os over at have et godt tv-produkt tilbage på banen for både sponsorer og fans, siger Kotila.