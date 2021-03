Frederik Hougaard Nielsen og Team FOG Næstved skal i næste sæson være del af et nyt ligaformat. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Basketligaen får nyt format Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Basketligaen får nyt format

Sport Sjællandske - 01. marts 2021 kl. 14:23 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

I de seneste sæsoner har den danske basketliga været delt op i et A og et B-hold. De store klubber, som Bakken Bears, Horsens IC, Randers Cimbria, Svendborg Rabbits og Team FOG Næstved har udgjort den såkaldte Pro A-liga, mens de mindre klubber som eksempelvis Værløse og Wolfpack har hørt til i Pro B, der dog har spillet med og mod Pro A-holdene.

Den konstruktion var i sin tid en nødvendighed for basketligaens overlevelse, men nu er tiden moden til et andet og mere strømlignet ligaformat.

Det nye format betyder, at de 10 ligaklubber indleder sæsonen med et grundspil, hvor man spiller ude og hjemme mod de andre hold. Efter de 18 grundspilskampe er der en mesterskabspulje for de seks bedste hold, der igen møder hinanden to gange. De fire bedste fra den pulje går videre til semifinalerne. Det betyder med andre ord, at man afskaffer kvartfinalerne.

- Det er et positivt skridt for ligaen, at vi nu kan få den her model. Vi kommer til at have noget mere på spil løbende, og der vil også være stor kamp om semifinale-pladserne, så jeg ser meget positivt på det her tiltag, siger Andreas Larsen, direktør i Team FOG Næstved.

Dansk basket oplever i disse år en stor fremgang både på bredde- og eliteplan. Senest var det danske landshold snublende tæt på at sikre sig en plads ved EM-slutrunden på bekostning af Litauen - en international basketstormagt. Derudover har Bakken Bears de seneste sæsoner hævet overliggeren for, hvad dansk klubbasket kan præstere internationalt. Sidst men ikke mindst kan man se, at flere af de danske ligaklubber bliver bedre og bedre. Niveauet er ganske enkelt hævet i den danske liga. Netop derfor er det også på sin plads at ændre ligastrukturen.

- Flere af de såkaldte Pro B-hold er blevet meget mere konkurrencedygtige over de seneste sæsoner. Her har den opdelte ligastruktur været en kæmpe fordel, fordi det har givet bedre mulighed for at udvikle danske talenter. Det ser vi frugten af nu, og det gør også, at den kommende ligastruktur er helt på sin plads, forklarer Andreas Larsen.

Hvis man regner Pro A og Pro B-holdene sammen fra denne sæson er der 10 hold. Det vil være samme antal i den nye liga til næste sæson.