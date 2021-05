Se billedserie Ulrik Ballings nye funktion i Næstved Boldklub minder en del om den assistenttrænerrolle, han havde under Ove Pedersen (th.) i FC Vestsjælland tilbage fra 2011 til 2014. Foto: Hans Jørgen Johansen

Balling tilbage på banen

Sport Sjællandske - 31. maj 2021
Af John Ringstrøm

Det blev til et halvt års pause fra fodboldverdenen for 45-årige Ulrik Balling, inden han fra 1. juli starter som assistenttræner med mere i Næstved Boldklub.

Frem til årsskiftet havde han været cheftræner for Slagelse B&I i fire sæsoner, og siden har Balling tanket ny energi samt fokuseret på sit arbejde og sin familie.

Helt fri for fodbold har den tidligere målmager dog ikke haft.

- Jeg har jo været rundt og se en masse kampe og holdt en masse møder. Det er ikke sådan, at jeg bare har lavet ingenting. Men jeg glæder mig til at skulle på banen igen. Det er jo noget andet end bare at sidde og se kampe. Det kommer an på, hvilke briller man har på. Jeg har også været ude og scoute lidt og jeg har haft min gang i fodboldverdenen i den periode, forklarer Ulrik Balling.

Mange i det syd- og vestsjællandske havde formentlig gættet på Ulrik Balling som ny cheftræner i Næstved, men den holdt ikke helt.

- Det handler lidt om det arbejds- og familiemæssige, at det passer mig bedre som assistent. Jeg kan sagtens træde lidt tilbage i en mere neutral rolle udadtil. Det er ikke noget problem. Ikke dermed sagt, at jeg ikke skal være cheftræner igen, men det er sådan tingene er lige nu og hvordan tingene kan hænge sammen, konstaterer slagelseaneren, der skabte sig et godt navn i trænerverdenen, da han på bare to sæsoner førte SB&I op fra sjællandsserien til 2. division, og derefter etablerede sin ungdomsklub i divisionerne.

- Jeg har haft andre snakke og tilbud fra andre steder, men 2. division er svær, for det er sjældent et job på fuld tid. Man skal have det hele til at hænge sammen med et arbejde ved siden af, og det kan være svært, for der går rigtig mange timer med det - specielt når man går op i det og er engageret. Så kan sådan en arbejdsuge hurtigt blive 70-80 timer med arbejde og fodbold, siger Ulrik Balling.

Det hele ser ud til at passe i Næstved Boldklub for Balling. Klubbens tidligere angriber i perioden 1996/97 og igen fra 2008 til 2010 har efter sin aktive karriere kun haft sin trænergerning i Slagelse.

Først var han assistent for Ove Pedersen i de glade, men korte superligadage med FC Vestsjælland, og da det gik rabundus, fik han debut med cheftøjlerne for SB&Is seriehold.

I Næstved er det igen i den assisterende rolle, men samtidig skal han agere som angrebstræner og analytiker.

- Der er flere kasketter. Men lige som på banen gælder det også udenfor om at udnytte de resurser, man har. At få det bedste ud af det, som jeg føler, jeg kan byde ind med. Og så er der andre, der er bedre til andre ting. På en eller anden måde kan det godt sammenlignes med min rolle under Ove Pedersen i FC Vestsjælland-tiden, siger Ulrik Balling, der glæder sig til at komme igang.

Han fik selv debut under Peter Bonde i august 1996, og ser nu frem til at arbejde sammen med ham.

- Jeg har haft Peter som træner, ellers har vi haft nogle snakke nu her. Jeg kan mærke, at jeg også har brug for inspiration, få nye impulser og lære lidt nyt fra nogle andre, konstaterer Balling, som også glæder sig til at se, hvad den nye, landsdækkende 2. division har at byde på.

- Der bliver nogle lange ture, når vi skal vest på. Jeg har selvfølgelig set en masse kampe, men lad os se hvordan det hele ser ud, hvad der er af spillere og så videre, når vi er tættere på. Så bliver det nemmere at få et overblik. Men det er klart, at en klub som Næstved skal spille med om de sjove pladser. Men det bliver også lidt som at starte forfra. Ting tager tid, og man skal ikke forvente, at det hele spiller fra dag ét. Det ved vi godt, understreger han.