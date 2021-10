Mens målmand Nicklas Dannevang (t.v.) har spillet på fuld tid bortset fra hans ene kamps skadesfravær, er Lasse Nielsen primært blevet brugt som indskifter, når kampene skal afgøres i slutfasen. Foto: John Ringstrøm

Bænket Nielsen stortrives

Sport Sjællandske - 01. oktober 2021 kl. 22:18 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Blot 102 2. divisionsminutter er det blevet til i sæsonens første ni kampe for Næstveds Lasse Nielsen, hvis CV blandt andet tæller store adresser som polske Lech Poznan, OB og Lyngby. Trods bænkpladsen nyder den 34-årige midtstopper fodboldtilværelsen.

Efter "de grønnes" første nederlag i sæsonen, da de i sidste weekend tabte 2-1 i det nordvestjyske mod Thisted, så spiller sydsjællænderne igen i vante rammer, når de søndag får besøg af Frederiksberg-klubben, FA2000.

En af de Næstved-spillere, som - dømt ud fra sæsonens første ni kampe - nok ikke skal regne med synderligt mange minutter på grønsværen er holdets rutinerede midterforsvarsspiller, Lasse Nielsen.

Cheftræner Peter Bonde har således kun fundet plads til Lasse Nielsen i startopstillingen en enkelt gang, da sydsjællænderne spillede 2-2 på udebane mod Hellerup IK.

Derudover er det i fire af sæsonens kampe hidtil blevet til samlet set 11 indhops-minutter, imens Peter Bonde i fire kampe slet ikke har sendt forsvarsspilleren i aktion.

22-årige Christian Enemark, der blev hentet tilbage til klubben i sommerpausen og 30-årige Jesper Christiansen, der runder sin kamp nummer 200, når han går på banen søndag, har nemlig været Bondes foretrukne duo i midterforsvaret.

Selvom Lasse Nielsen ikke er vant til rollen som bænkevarmer, så er det tilsyneladende ikke en situation, der frustrerer ham betydeligt.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at man selvfølgelig helst vil spille. Men jeg kommer ikke til at sidde og surmule ovre i hjørnet. Så jeg forsøger egentlig bare at bidrage bedst muligt på andre måder, og selvfølgelig presse de andre hver gang vi er på træningsbanen, lyder det fra Lasse Nielsen, der fortsætter:

- Samtidig er jeg også nået dertil, hvor det ikke længere er altafgørende for mig. Jeg er et sted i min karriere, hvor jeg føler, at jeg har nået meget af det, jeg skulle. Når det så er sagt, så har jeg stadig ambitioner, men hvor det tidligere måske var på et personligt plan, så er det hundredeprocent for klubben nu, siger den også tidligere FC Vestsjælland-spiller.

Når man som Lasse Nielsen efterhånden er kommet op i "fodbold-årene", så kan der også sagtens finde positive sider af ikke at spille 90 minutter hver eneste weekend.

- Man kan sige, desto mindre jeg slider på fodboldkroppen nu, desto længere kan den også holde til at være med. Og så må jeg også indrømme, at jeg egentlig nyder ret meget, at jeg lige for tiden kan stå ud af sengen mandag og tirsdag morgen uden at have ondt alle mulige steder, lyder det fra en grinende Lasse Nielsen:

- Men det er en lang sæson. Så der skal nok blive brug for mig lige pludselig, og hvis ikke er det jo formegentlig, fordi det går holdet godt. Og det er ubetinget det vigtigste for mig, pointerer Lasse Nielsen.

Selvom spilletiden ikke har været i den vanlige mængde, og Næstved-spilleren samtidig har rigeligt at se til uden for kridtstregerne, hvor han blandt andet er ved at færdiggøre sin læreruddannelse, så har forsvarsspilleren ingen planer om at gå på fodboldpension lige foreløbig.

- Jeg nyder at kunne spille på det her niveau, og samtidig have tid og overskud til at bygge bro til min næste karriere. Jeg synes selv, jeg har fundet en rigtig fin balance, siger han og uddyber:

- Jeg har tænkt mig at fortsætte så længe, det giver mening for mig og for klubben. Jeg vil meget gerne aflevere holdet et bedre sted, end da jeg kom, og det ville da i første omgang være fedt at være med til at få holdet rykket op denne sæson, lyder det fra Lasse Nielsen.

Selvom den rutinerede forsvarsspiller ligesom klubben ikke vil komme nærmere ind på udløbsdatoen af hans nuværende kontrakt, så forsikrer forsvarsgeneralen, at hans fortsat vil være en del af Næstved-truppen efter vinterpausen.

Inden "de grønne" når så langt, så gælder det i første omgang søndagens opgør hjemme mod rækkens nummer otte, FA 2000 - en kamp hvor rækkens førerhold endnu engang må påtage sig favoritværdigheden.

- Vi har et fantastisk trænerteam med et kæmpe kendskab til alle de hold, vi møder. Særligt Balling (Ulrik Balling, assistenttræner red.) gør et kæmpe arbejde med at nærstudere modstanderne, og det hjælper os meget. Når det så er sagt, så handler det på søndag igen primært om os selv. Får vi spillet til køre - særligt på hjemmebanen - så har vi ofte en god chance for at vinde, vurderer Lasse Nielsen.

Særligt FA 2000's defensive udgangspunkt har fungeret godt for Frederiksberg-klubben i sæsonens indledning, hvorfor københavnerne blot har lukket ni mål ind - tredjebedst af rækkens 12 mandskaber.

Det er dog ikke noget Lasse Nielsen er bekymret for, at "de grønnes" offensiv ikke kan nedbryde.

- Vi har vist, at vi kan score mål og dominere kampene på mange forskellige måder, så vil skal nok få fundet opskriften i løbet af kampen, lyder det fra Lasse Nielsen.

Kampen mod FA 2000 fløjtes i gang søndag klokken 13.