Badmintonsæsonen er slut - næsten

- Jeg troede faktisk, man ville prøve at få spillet den sidste runde 25. april. Den dato havde alle klubber fra sæsonstart fået at vide, at de skulle sætte af til kvalifikationskampe, siger Slagelses spillende seniorformand Morten Prüsse-Nielsen, der dog ikke er helt overrasket over beslutningen.