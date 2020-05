Badmintonligaen udvides til 10 hold

Sølle tre hjemmekampe blev det til, og derfor er Team Skælskørs formand Michael Stage da også umiddelbart godt tilfreds med Badminton Danmarks beslutning om at vende tilbage til en liga med ti hold - efter kun én sæson med otte.

- Det er vi rigtig glade for. Når det er Danmarks bedste liga, kan det ikke nytte noget, at der kun render otte hold rundt, siger Michael Stage.

- I sidste sæson havde vi kun tre hjemmekampe, og så kan man jo ikke drive et ligahold. Nu får vi flere kampe, og det er rigtig godt.

For de fleste hold er det tre flere end i den forgangne sæson, og det efterlader klubberne med et problem.

- Vi har jo indgået aftaler med spillerne, og de fleste aflønnes pr. kamp. Så det bliver nok 20 procent dyrere for os, siger Michael Stage, der håber at finde en løsning på den udfordring.

- Vi står midt i maj, så det er jo ikke for tidligt at finde ud af, at ligaen skal udvides. Det giver en økonomisk udfordring, men normalt har vi nogle meget fleksible sponsorer..., siger han.