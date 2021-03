Zenia Sentow og holdkammeraterne i Slagelse kan se frem til at spille sæsonen færdig i maj og juni. Foto: Claus Rasmussen

Badminton Danmark vil færdiggøre holdturneringen

Sport Sjællandske - 18. marts 2021 kl. 07:16 Kontakt redaktionen

Badminton Sjælland har forlængst overgivet sig til coronaen og aflyst resten af sæsonen i holdturneringen for seniorer og veteraner, men i Badminton Danmark satser man stadig på at gennemføre divisioner og danmarksserier.

Tidligere på sæsonen blev det besluttet at droppe de sædvanlige slutspil, men at færdiggøre grundspillet - og den plan gælder fortsat.

Egentlig var det meningen, at de resterede tre spillerunder skulle afvikles i marts, men nu er de skubbet til maj og begyndelsen af juni.

De officielle datoer hedder 8.-9. maj, 29.-30. maj og 1.-3. juni, og træneren for Slagelses 3. divisionshold, Simon Kamper, håber, at det lykkes af få afviklet kampene som planlagt.

Vestsjællænderne ligger nummer et i rækken og havde kurs mod oprykning til 2. division, da sæsonen blev sat på pause i efteråret.

- Jeg synes, vi har fortjent at få lov til at gøre det færdigt, siger Simon Kamper.

- Så vi glæder os og håber, der bliver mulighed for noget fjerbold i den næste faste af genåbningen.

Foreløbig er der allerede glæde hos Simon Kamper over, at forsamlingsloftet er hævet til 25 personer udendørs, for det giver mulighed for at samle truppen.

- Spillerne har løbetrænet hver for sig, men nu mødes vi og træner sammen én gang om ugen for at holde det sociale ved lige, siger Slagelse-træneren, der er godt tilfreds med formen hos spillerne.

Men ét er kondition og noget andet er at være spilleklar rent badmintonmæssigt, og her ønsker Simon Kamper sig minimum tre ugers træning, inden holdturneringen bliver genstartet.

- Når der bliver åbnet op, så kommer vi nok til at være i hallen så meget som overhovedet muligt og have flere træninger end normalt. Så bliver det min opgave at dosere det, så vi undgår skader, men alligevel får »fundet« banerne, siger Simon Kamper.

Netop det med at finde banerne skal også taget helt bogstaveligt, for klubbens sædvanlige tilholdssted i Slagelse Hallen er forvandlet til vaccinationscenter.

- Slagelse Kommune har lovet, at vi får stillet en hal til rådighed, når det bliver åbnet for træning igen, og det bliver så også der, vi skal spille vores hjemmekampe, siger Simon Kamper.

Slagelse mangler at få besøg af Team Fyn og Varde, mens vestsjællænderne selv skal en tur til Esbjerg.