Bach på kontrakt i 1. divisionsklub

Sport Sjællandske - 06. februar 2020 kl. 08:02 Af Claus Rasmussen

Efter sidste sæson stoppede Mike Bach i 2. divisionsklubben Dalby for at flytte til Odense og læse til serviceøkonom.

I første omgang var det 3. divisionsholdet i IF Stjernen, der fik glæde af den venstrehåndede bag- og fløjspiller, men glæden blev kort.

Efter kun en halv sæson er »stjernen fra Stjernen« nemlig allerede videre til en anden klub i den fynske hovedstad.

Mike Bach har netop indgået en aftale med 1. divisionsklubben HC Odense, der stod med et akut skadesproblem på højre back.

Så det næste halvandet år skal den snart 23-årige østsjællænder, der også har en håndbold-fortid i Købe - forsøge at slå sit navn fast i landets næstbedste række.

- Jeg blev ringet op sidste lørdag og spurgt, om jeg havde lyst til at spille for dem. Og jeg endte med at sige ja tak, siger Mike Bach.

- Det gjorde jeg blandt andet fordi, de tilbød mig en aftale på halvandet år. Det betyder jo, at de også tror på mig på videre hen. Og det var et stort plus, siger han.

Hvis alt går vel debuterer Mike Bach allerede i fredagens udekamp mod Otterup.

Så det går stærkt for Dalby-drengen lige i øjeblikket.

- Det kom som lidt af et chok, da jeg blev spurgt. Men på den gode måde. Jeg blev jo både glad og overrasket, siger Mike Bach, der har været en af de bærende kræfter på Stjernens hold.

- Jeg må jo have gjort godt opmærksom på mig selv. Det gik også godt, da vi mødte HC Odenses andethold, og så ved jeg, at de har fået noget video-materiale på mig, siger den nybagte kontraktspiller, der har et godt bud på, hvad HC Odense har set i ham.

- Mit gå-på-mod. Jeg vil gerne fremad, og det ligger også i deres spil. Og så har de nok set, at jeg vil noget med min håndbold. 1. division er et mål, jeg har arbejdet frem imod, og det er dejligt, at det har givet pote at knokle for det, siger han.

Det var dog ikke håndbold-ambitioner som sådan, der fik ham til at vælge IF Stjernen, men derimod ønsket om at skabe sig et netværk i sin nye hjemby.

- Jeg var til prøvetræning i et par klubber, og de foreslog mig Stjernen, hvor der er mange studerende. Det er også en fin klub, hvor jeg har haft det godt, siger Mike Bach.

- Fællesskabet vægter højt - ligesom i Dalby - og det betyder også meget for mig. Så jeg har lidt dårlig samvittighed over at skifte, men man må også tænke lidt på sig selv.

Nu skal Mike Bach så til at omstille sig fra to gange ugentlig træning til fire - men til gengæld får han penge for det.

- Det bliver hårdt at træne dobbelt så meget. Men det er jo et meget fedt studiejob..., siger Mike Bach med et grin.