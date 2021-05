John Axelsen med den største præmiecheck ved Made in HimmerLand Qualifier by Enjoy Resorts for sejren efter omspil. Foto: Ecco Tour

Axelsen vandt på Rømø

Finaledagen fredag endte i en gyser, hvor John Axelsen og amatørspilleren fra Odense Eventyr Golf, August Thor, stod lige efter de 17 huller. På hul 18 brænder Sorø-spilleren et birdieput for sejren, og dermed skulle de to spillere ud i omspil på samme hul. Her viste den forholdsvis nyprofessionelle Axelsen sig som den stærkeste og fik sin birdie, og det kunne Thor ikke svare igen på.