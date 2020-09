Axelsen sluttede stærkt

Dermed var vestsjællænderen rundt i fire slag under par, og det gode spil sendte ham cirka 40 pladser frem på leaderboardet.

- Jeg ramte flere greens end i de første to runder og chippede også bedre, når det var nødvendigt, siger John Axelsen.

På grund af coronaen er de sædvanlige op- og nedrykninger mellem de professionelle tours suspenderet, og det forsøger John Axelsen at få det bedste ud af.

- I år er et gratis år. Så jeg forsøger at lægge nogle nye ting ind i mit spil, og det tager tid. Men når det begynder at gælde til næste år, så er jeg klar, siger John Axelsen.