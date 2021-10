John Axelsen dumpede 26 pladser ned på torsdagens runde og kom ikke med i finalen. Foto: Kim Rasmussen Foto: Kim Rasmussen

Axelsen går glip af finalen

Sport Sjællandske - 07. oktober 2021 kl. 22:10 Kontakt redaktionen

golf: En grim otter på hul 1, et par 4-hul, kostede dyrt for Sorø Golfklubs John Axelsen, da han spillede anden runde af "Race to Himmerland" på Himmerlands Old Course.

Vestsjællænderen var ellers to slag under par efter de første ni huller, da han startede på hul 10, og placeret blandt de 30, der ville kvalificere sig til fredagens finalerunde, men hans tiende hul, altså hul 1, var ikke god ved ham.

Axelsen brugte 71 slag i alt, ét slag over par, og dumpede 26 pladser ned til en delt 44.-plads i samlet fire slag under par. Cuttet var syv slag under par.

Til gengæld gik det noget bedre for Korsør Golfklubs Christian Jacobsen, der ellers var på en 37.-plads efter førstedagen. Han spillede New Course og skulle bruge en god score for at presse sig op i finalefeltet. Efter de første ni huller var han ét slag under par, men på de sidste ni lavede han fem birdies og kom ind i en 67'er.

Det var seks slag under par og samlet røg han op på en delt 15.-plads i ni slag under par.

Den førende er danske Oliver Suhr i samlet 15 slag under par.

De 30 bedste skal i fredagens finalerunde dyste om en præmiesum på 300.000 kroner og ikke mindst point til at ranglisten "Road to Europe", hvor de 10 bedste får adgang til næste sæsons Challenge Tour.

