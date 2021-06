- Sandra, Louise og Katrine er gået forrest og har banet vejen for kvindevægtløftning i Danmark, og de har lært en masse om kost, ernæring og prioritering af tiden. Det er så vigtigt, og man skal virkelig leve og ånde for det, siger Frank Petersen, der må konstatere at hverken Sandra Jensen, Louise Vennekilde eller Katrine Bruhn kommer med til OL i denne omgang. Privatfoto

Atlas-løfterne blev sorteret fra

Sport Sjællandske - 15. juni 2021 kl. 06:21 Af Claus Rasmussen

Med de ord sætter AK Atlas' træner Frank Petersen punktum for Sandra Jensen, Katrine Bruhn og Louise Vennekildes drøm om deltagelse ved OL i Tokyo.

I weekenden blev de fleste af de i alt 196 pladser i vægtløfningskonkurrencerne fordelt på baggrund af kvalifikationslisterne, men der blev ikke plads til danske løftere i nogen af de syv vægtklasser hos hverken mænd eller kvinder.

- Der er kun 14 med i hver vægtklasse, og hvis man kigger på de europæiske kvotepladser, var der tre-fire stykker foran Sandra, fem foran Katrine og to-tre stykker foran Louise, siger Frank Petersen, der er lige så ærgerlig som sine tre stærkeste atleter.

Det betyder dog ikke, at de seneste tre års jagt på OL-billetter har været spildt. Ikke helt i hvert fald.

- Det var jo ikke kun OL, vi kørte efter. Hvis det havde været det, så havde vi været dybt skuffede. Selvfølgelig er vi ærgerlige, men hvis vi kigger på processen, placeringerne og medaljerne, så synes jeg, vi har gjort det godt over de tre år, siger Frank Petersen.

- Alle tre har vundet medaljer i World Cup'en, vi har fået nordiske seniormestre og har vundet medaljer ved kvalifikationsstævner. Så jeg er tilfreds. Men sport er jo sådan, at man nogen gange har succes, og andre gange falder af. Og i forhold til OL faldt vi af.

Næste OL er i Paris i 2024, og Frank Petersen er klar til at genoptage jagten, hvis en eller flere af de tre stærke kvinder tør tage hul på en ny drøm.

Så lige nu er der tænkepause for 35-årige Louise Vennekilde, 30-årige Katrine Bruhn og 27-årige Sandra Jensen.

- Nu er vi hoppet ned i gryden for at finde ud af, hvor vi er atlet-mæssigt, og hvad vi vil. Det kommer også lidt an på, hvad det internationale forbund og IOC gør i forhold til næste OL. Hvordan kommer kvalifikationen til at foregå og bliver det sværere eller nemmere at komme med, siger Frank Petersen.

- Men jeg tager gerne en tørn til - selvom det er benhårdt arbejde og hård kost økonomisk.

Netop økonomien skal der dog gøres noget ved, hvis Slagelse-klubben skal gøre sig håb om deltagere til OL.

- Jeg er glad for støtten fra Slagelse Kommune og Sports Team Slagelse, men næste gang vil jeg lægge et langt større pres på vægtløftningsforbundet, for der skal meget mere til økonomisk. Som klub skal vi også ud og rende firmaer på dørene, for det handler om kroner og øre og frihed til at træne, siger Frank Petersen, der selv er ansat i forbundet som udviklingskonsulent.

- Hvis vi sammenligner med kineserne, så er de på træningslejr 48-49 uger om året og har fri i resten. Hos os er det omvendt. Vi skal søge mere udenlands for at træne med nogle, der er dygtigere end os selv og få bedre sparring. Men først og fremmest skal vi finde ud af, hvad vi vil, for det er vigtigt at få forventningsafstemningen på plads, siger han.