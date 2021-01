Astrup og Skaarup misser sæsonfinalerne

Trods nederlaget til ungdomsverdensmestrene Leo Rolly Carnando og Daniel Marthin fra Indonesien, havde Kim Astrup og Anders Skaarup stadig chancen for at slutte blandt de otte bedste par på World Tour-ranglisten og kvalificere sig til næste uge.

- Vi er lige ved og næsten, og vi er meget tæt på top niveau. Så det er sindsygt irriterende, at vi skal hjem nu, siger Kim Astrup, efter to ærgerlige uger i den thailandske hovedstad.

- Vi tager hjem med en uforløst følelse. Vi har spillet rigtig godt og tabt to kampe. Vi havde ikke marginalerne med os, og desværre var vi ikke i stand til at lukke kampen i to sæt mod de to indonesere, siger Kim Astrup.