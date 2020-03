Både Kim Astrup og Selena Piek (i baggrunden) fra Team Skælskør er med i næste uges All England i Birmingham. Foto: Claus Rasmussen

Astrup og Piek er klar til All England

Sport Sjællandske - 07. marts 2020 kl. 08:10 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

All England blev spillet første gang i 1899 og er en af de mest prestigefulde turneringer i badminton-kalenderen.

Og mens sportsarrangementer over hele verden er blevet aflyst eller flyttet som følge af coronavirus, bliver der spillet »fjer« i Arena Birmingham i den kommende uge.

Det holder arrangørerne i hvert fald fast i indtil videre, og Kim Astrup fra Team Skælskør er klar til at gå på banen.

- Min største bekymring er sådan set lufthavnen, når vi skal derover. Ellers synes jeg ikke, det er farligere at gå rundt i Birmingham end i København, siger Kim Astrup.

Heller ikke udsigten til at være i samme hal som spillere og tilskuere fra flere dele af verden skræmmer ham.

- Vi mænger os jo ikke med publikum, så det har ikke den store effekt. Så det handler mest om at have sin hygiejne i orden og tage sine forholdsregler, siger Kim Astrup, der er vant til at være påpasselig, når han rejser i Asien.

- Jeg har heller ikke noget problem med at spille mod kinesere for eksempel. Det er jo ikke deres skyld. Man må bare håbe, at hygiejnen er i orden på begge sider af nettet, men sådan er det jo altid. Man risikerer altid at blive smittet med noget, men nu har det bare fået et andet navn, der gør frygten større, siger Skælskør-spilleren, der fyldte 28 år fredag.

Frygt for uretfærdighed

All England er en vigtig turnering i forhold til at kvalificere sig til OL i Tokyo til sommer.

Det er ranglisterne ved udgangen af april, der er afgørende, så derfor kan aflyste turneringer de næste par måneder få stor betydning.

- Det er svært at spå om betydningen for vores sport. Men der skal jo ikke ret mange aflyste turneringer til, eller ret mange spillere, der bliver nægtet indrejse, før man kan tale om, at det er urimeligt, siger Kim Astrup.

Holdkammeraten Selena Piek har samme opfattelse, og flere turneringer er allerede aflyst eller udsat. Blandt andet German Open, der skulle være spillet i denne uge.

- De skulle enten aflyse alt nu eller beslutte at gennemføre alle turneringer for at undgå ulige vilkår, siger Selena Piek, der også er klar til at stille op i All England trods coronatruslen.

- Jeg har nogle bekymringer, for det spreder sig hurtigt i store forsamlinger. Men jeg føler mig godt orienteret og stoler på, at arrangørerne tager godt gennemtænkte beslutninger, siger hollænderen.

Hold-VM kan blive træls

En af sæsonens andre store begivenheder er Thomas Cup- og Uber Cup-finalerne, der er VM for herre- og dame- hold.

Midt i maj skal Danmark for første gang være vært for turneringen, og det er en oplevelse, der betyder meget for de danske landsholdsspillere.

- Det vil være en kæmpe skuffelse, hvis det bliver påvirket. Så jeg håber, det hele er nogenlunde under kontrol inden da. Ellers vil det være virkelig træls, siger Kim Astrup.

- Det er noget, vi allesammen glæder os meget til, og vi vil jo helst spille foran en masse danske tilskuere, siger han.

- Jeg håber, det her er en periode, vi bare lige skal over, og at alt bliver godt igen, når vi kommer på den anden side af foråret.

Thomas og Uber Cup spilles i Aarhus fra 16.-24. maj.